Судитимуть водія, який у Луцьку на смерть збив священника Олега Ведмеденка

Олега Ведмеденка.



Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Його звинувачують не лише у вчиненні ДТП, внаслідок якої померла людина, а й в залишенні особи в небезпеці.



Нагадаємо, 14 листопада 23-річний волинянин, який раніше мав проблеми з законом, не впорався з керуванням на проспекті В.Мойсея у Луцьку. Водій виїхав на тротуар, де



Досудове розслідування у цій справі здійснювалось групою слідчих Луцького районного управління поліції, завдяки їхнім злагодженим діям воно завершилось в максимально короткий термін - за півтора місяця.



"Сьогодні до суду спрямовано матеріали одразу за двома статтями Кримінального Кодексу України: ч.3 ст.286-1 та ч.1 ст.135", - розповів старший слідчий Луцького РУП Андрій Куць.



За словами поліцейського, водія звинувачують не лише в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, а й в завідомому залишенні без допомоги людини, яка перебуває у небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження. Адже нетверезий водій, вчинивши аварію, намагався покинути місце події, не надавши допомоги потерпілому, однак був затриманий неподалік.



Норма алкоголю в його крові була перевищена більш, як в 6 разів.



Зловмиснику загрожує від 5 до 10 років в’язниці.



Нині він продовжує



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Слідчі спрямували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який у Луцьку, будучи нетверезим, на смерть збив єпископаПро це повідомляє пресслужба поліції Волині.Його звинувачують не лише у вчиненні ДТП, внаслідок якої померла людина, а й в залишенні особи в небезпеці.Нагадаємо, 14 листопада 23-річний волинянин, який раніше мав проблеми з законом, не впорався з керуванням на проспекті В.Мойсея у Луцьку. Водій виїхав на тротуар, де скоїв наїзд на 60-річного священослужителя , від отриманих травм чоловік помер через кілька годин у лікарні Досудове розслідування у цій справі здійснювалось групою слідчих Луцького районного управління поліції, завдяки їхнім злагодженим діям воно завершилось в максимально короткий термін - за півтора місяця."Сьогодні до суду спрямовано матеріали одразу за двома статтями Кримінального Кодексу України: ч.3 ст.286-1 та ч.1 ст.135", - розповів старший слідчий Луцького РУПЗа словами поліцейського, водія звинувачують не лише в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, а й в завідомому залишенні без допомоги людини, яка перебуває у небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження. Адже нетверезий водій, вчинивши аварію, намагався покинути місце події, не надавши допомоги потерпілому, однак був затриманий неподалік.Норма алкоголю в його крові була перевищена більш, як в 6 разів.Зловмиснику загрожує від 5 до 10 років в’язниці.Нині він продовжує перебувати під вартою

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