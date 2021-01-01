Чому тести на COVID-19, зроблені в домашніх умовах, не підходять для відвідування громадських закладів

Експрес-тести на COVID-19, зроблені в домашніх умовах, не є чинним для відвідування громадських закладів та поїздок у громадському транспорті.Про це інформує пресслужба МОЗ.Зараз у продажу можна знайти експрес-тести для домашнього використання. Проте такі тести не дають підстави відвідувати ресторани, кінотеатри, спортивні зали чи користуватись міжрегіональним транспортом в умовах карантину. Для цього підійде ПЛР-тест та експрес-тест на антиген, зроблений в лабораторії. Ці види тестування дають змогу виявити активну інфекцію.Чому зроблені вдома експрес-тести не валідні для доступу у громадські заклади?- Процедура проведення тестування може бути проведена із порушеннями, а можливості перевірити, чиї зразки використовувались для тесту немає.- Результати такого тестування не є 100% гарантованими, зокрема і через те, що процедура може бути проведена із порушенням.Водночас, такі типи тестів можна використовувати для самоконтролю. У випадку позитивного результату необхідно звернутись до медичного закладу для підтвердження результатів ПЛР-методом.