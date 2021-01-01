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Чому тести на COVID-19, зроблені в домашніх умовах, не підходять для відвідування громадських закладів

Чому тести на COVID-19, зроблені в домашніх умовах, не підходять для відвідування громадських закладів
Експрес-тести на COVID-19, зроблені в домашніх умовах, не є чинним для відвідування громадських закладів та поїздок у громадському транспорті.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

Зараз у продажу можна знайти експрес-тести для домашнього використання. Проте такі тести не дають підстави відвідувати ресторани, кінотеатри, спортивні зали чи користуватись міжрегіональним транспортом в умовах карантину. Для цього підійде ПЛР-тест та експрес-тест на антиген, зроблений в лабораторії. Ці види тестування дають змогу виявити активну інфекцію.

Чому зроблені вдома експрес-тести не валідні для доступу у громадські заклади?

- Процедура проведення тестування може бути проведена із порушеннями, а можливості перевірити, чиї зразки використовувались для тесту немає.

- Результати такого тестування не є 100% гарантованими, зокрема і через те, що процедура може бути проведена із порушенням.
Водночас, такі типи тестів можна використовувати для самоконтролю. У випадку позитивного результату необхідно звернутись до медичного закладу для підтвердження результатів ПЛР-методом.

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Теги: ПЛР-тести, МОЗ
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