Чому тести на COVID-19, зроблені в домашніх умовах, не підходять для відвідування громадських закладів
Сьогодні, 14:30
Експрес-тести на COVID-19, зроблені в домашніх умовах, не є чинним для відвідування громадських закладів та поїздок у громадському транспорті.
Про це інформує пресслужба МОЗ.
Зараз у продажу можна знайти експрес-тести для домашнього використання. Проте такі тести не дають підстави відвідувати ресторани, кінотеатри, спортивні зали чи користуватись міжрегіональним транспортом в умовах карантину. Для цього підійде ПЛР-тест та експрес-тест на антиген, зроблений в лабораторії. Ці види тестування дають змогу виявити активну інфекцію.
Чому зроблені вдома експрес-тести не валідні для доступу у громадські заклади?
- Процедура проведення тестування може бути проведена із порушеннями, а можливості перевірити, чиї зразки використовувались для тесту немає.
- Результати такого тестування не є 100% гарантованими, зокрема і через те, що процедура може бути проведена із порушенням.
Водночас, такі типи тестів можна використовувати для самоконтролю. У випадку позитивного результату необхідно звернутись до медичного закладу для підтвердження результатів ПЛР-методом.
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Про це інформує пресслужба МОЗ.
Зараз у продажу можна знайти експрес-тести для домашнього використання. Проте такі тести не дають підстави відвідувати ресторани, кінотеатри, спортивні зали чи користуватись міжрегіональним транспортом в умовах карантину. Для цього підійде ПЛР-тест та експрес-тест на антиген, зроблений в лабораторії. Ці види тестування дають змогу виявити активну інфекцію.
Чому зроблені вдома експрес-тести не валідні для доступу у громадські заклади?
- Процедура проведення тестування може бути проведена із порушеннями, а можливості перевірити, чиї зразки використовувались для тесту немає.
- Результати такого тестування не є 100% гарантованими, зокрема і через те, що процедура може бути проведена із порушенням.
Водночас, такі типи тестів можна використовувати для самоконтролю. У випадку позитивного результату необхідно звернутись до медичного закладу для підтвердження результатів ПЛР-методом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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