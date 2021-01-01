Маленькі лучани побували на екскурсії в ЖК «Супернова». ФОТО*





Вихователі школи “Портал” пояснили, що ще змалку діти починають придивлятися до професій і проявляють великий інтерес до того, чим саме займаються дорослі на тій чи іншій роботі. Тому завдання педагогів та батьків - не тільки пояснювати та розказувати, а при можливості на практиці показувати специфіку кожної професії.



Під час огляду житлового комплексу “Супернова” дітям розповіли про те, як відбуваються головні процеси будівництва - де береться баштовий кран, як заливають з бетону основу для будинків, як їх мурують. Найбільше малюків зацікавила професія машиніста баштового крана, який щодня працює на великій висоті. Найсміливіші навіть виявляли бажання вже спробувати себе у цій ролі.



А ще вихованців школи “Портал” зацікавила робота менеджерів з продажу квартир. Працівниці Будівельної компанії “Інвестор” Наталка Назарук та Вікторія Собуцька, які проводили екскурсію, справили на дітей настільки позитивне враження, що знайшлися бажаючі повторити їхній кар'єрний шлях і, за словами малюків, “кожен день бачити гарні квартири та заселяти в них щасливих людей”.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території ЖК «Супернова» влаштували екскурсію для дітей, які навчаються у приватній школі "Портал".Вихователі школи “Портал” пояснили, що ще змалку діти починають придивлятися до професій і проявляють великий інтерес до того, чим саме займаються дорослі на тій чи іншій роботі. Тому завдання педагогів та батьків - не тільки пояснювати та розказувати, а при можливості на практиці показувати специфіку кожної професії.Під час огляду житлового комплексу “Супернова” дітям розповіли про те, як відбуваються головні процеси будівництва - де береться баштовий кран, як заливають з бетону основу для будинків, як їх мурують. Найбільше малюків зацікавила професія машиніста баштового крана, який щодня працює на великій висоті. Найсміливіші навіть виявляли бажання вже спробувати себе у цій ролі.А ще вихованців школи “Портал” зацікавила робота менеджерів з продажу квартир. Працівниці Будівельної компанії “Інвестор”та, які проводили екскурсію, справили на дітей настільки позитивне враження, що знайшлися бажаючі повторити їхній кар'єрний шлях і, за словами малюків, “кожен день бачити гарні квартири та заселяти в них щасливих людей”.

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