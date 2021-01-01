У трудовому архіві Підгайцівської зберігається більше 4000 справ. ФОТО





Про це інфорують у пресслужбі Підгайцівської сільради.



З нагоди Дня працівників архівних установ, який відзначають 24 грудня, ми поспілкувалися з начальницею відділу Оленою Андріївною Малихою, стаж роботи якої в архівній галузі - 9 років.



З її слів, у процесі діяльності будь-якого підприємства накопичується значна кількість документів. Левову частку серед них становлять документи щодо особового складу (накази, трудові договори, особові справи працівників, зарплатні відомості тощо). Ці документи особливо важливі для працівників при призначенні пенсій та різних видів допомоги. В архіві таку інформацію зберігають впродовж 75 років.



Найчастіше вони обробляють звернення, спрямовані на соціальний захист і забезпечення прав громадян України. У 2021 році до відділу надійшло 149 запитів від громадян та органів Пенсійного фонду України на виконання яких було підготовлено 185 архівних довідок.



«Людина має розраховувати на справедливу трудову пенсію. На жаль, у разі ліквідації чи реорганізації підприємств, безвідповідальність посадових осіб часто позбавляє колишніх працівників права на справедливе нарахування пенсій», - бідкається завідувачка відділу трудового архіву, адже вона, як ніхто інший, знає скільком людям не вдалося знайти потрібної інформації, аби довести роки трудового стажу документально і скільком людям пощастило.



Олена Малиха зазначає, що архівна справа її надихає, особливо - коли вдається допомогти людям відшукати необхідну інформацію. Вона вміє розібрати найскладніший почерк у старих документах, а на стелажах завжди акуратно розкладені теки з паперами - вони посортовані за роками та територіальною приналежністю. Усе – щоб швидко віднайти потрібну інформацію.



З 1 лютого 2021 року її відділ прийняв на зберігання 4322 архівні справи – це документи ліквідованих підприємств і організацій, що здійснювали свою господарську діяльність на території Підгайцівської сільської ради. Додалися також документи підприємств, місцем реєстрації яких були сільські ради Ківерцівського району, що увійшли до складу Підгацівської сільської ради – це Хорлупівська, Борохівська та Звірівська.



До слова, відділ трудового архіву Підгайцівської сільської ради розташований в адміністративній будівлі Лищенського старостинського округу у селі Лище по вулиці Шкільна, 1а. Він працює у будні дні з 9.00 до 17.00, а у кожен перший четвер місяця начальник відділу трудового архіву разом з спеціалістом Пенсійного фонду проводять особистий прийом громадян проводять у ЦНАПі села Липини. Також консультацію можна отримати телефоном – 0955858228, або надіслати лист на електронну пошту -



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже рік тому Підгайцівська сільська рада однією з перших на Волині створила у структурі своїх виконавчих органів відділ трудового архіву. Нині тут зберігаються документи ліквідованих підприємств і організацій, що здійснювали свою господарську діяльність на території Підгайцівської, Хорлупівської, Борохівської та Звірівської сільських рад. Найстаріші відомості в архіві датуються 1944 роком.Про це інфорують у пресслужбі Підгайцівської сільради.З нагоди Дня працівників архівних установ, який відзначають 24 грудня, ми поспілкувалися з начальницею відділу, стаж роботи якої в архівній галузі - 9 років.З її слів, у процесі діяльності будь-якого підприємства накопичується значна кількість документів. Левову частку серед них становлять документи щодо особового складу (накази, трудові договори, особові справи працівників, зарплатні відомості тощо). Ці документи особливо важливі для працівників при призначенні пенсій та різних видів допомоги. В архіві таку інформацію зберігають впродовж 75 років.Найчастіше вони обробляють звернення, спрямовані на соціальний захист і забезпечення прав громадян України. У 2021 році до відділу надійшло 149 запитів від громадян та органів Пенсійного фонду України на виконання яких було підготовлено 185 архівних довідок.«Людина має розраховувати на справедливу трудову пенсію. На жаль, у разі ліквідації чи реорганізації підприємств, безвідповідальність посадових осіб часто позбавляє колишніх працівників права на справедливе нарахування пенсій», - бідкається завідувачка відділу трудового архіву, адже вона, як ніхто інший, знає скільком людям не вдалося знайти потрібної інформації, аби довести роки трудового стажу документально і скільком людям пощастило.Олена Малиха зазначає, що архівна справа її надихає, особливо - коли вдається допомогти людям відшукати необхідну інформацію. Вона вміє розібрати найскладніший почерк у старих документах, а на стелажах завжди акуратно розкладені теки з паперами - вони посортовані за роками та територіальною приналежністю. Усе – щоб швидко віднайти потрібну інформацію.З 1 лютого 2021 року її відділ прийняв на зберігання 4322 архівні справи – це документи ліквідованих підприємств і організацій, що здійснювали свою господарську діяльність на території Підгайцівської сільської ради. Додалися також документи підприємств, місцем реєстрації яких були сільські ради Ківерцівського району, що увійшли до складу Підгацівської сільської ради – це Хорлупівська, Борохівська та Звірівська.До слова, відділ трудового архіву Підгайцівської сільської ради розташований в адміністративній будівлі Лищенського старостинського округу у селі Лище по вулиці Шкільна, 1а. Він працює у будні дні з 9.00 до 17.00, а у кожен перший четвер місяця начальник відділу трудового архіву разом з спеціалістом Пенсійного фонду проводять особистий прийом громадян проводять у ЦНАПі села Липини. Також консультацію можна отримати телефоном – 0955858228, або надіслати лист на електронну пошту - [email protected]

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