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На волинській митниці затримали вантажівку з 6 тоннами квітів та декоративних рослин. ФОТО

На волинській митниці затримали вантажівку з 6 тоннами квітів та декоративних рослин. ФОТО
В пункті пропуску «Ягодин» викрили недоброчесного українського підприємця, який подав недостовірні дані про товар.

Про це повідомляє пресслужба волинської митниці.

Везли вантаж з Естонії, який за декларацією складався з 6 тонн свіжих квітів та листя, придатних для складання букетів та живих зелених декоративних рослин в асортименті.
На волинській митниці затримали вантажівку з 6 тоннами квітів та декоративних рослин. ФОТО

Правда, вивантажені тюльпани, троянди, ялинові гілки, орхідеї, хризантеми, гіпсофіли, аспарагус аж ніяк не були схожі на задекларовані підприємством гвоздики, руксус, лаванду, звіробій, гортензії чи барбарис. Навіть пластикові відра для транспортування квітів у декларації зазначені не були.
На волинській митниці затримали вантажівку з 6 тоннами квітів та декоративних рослин. ФОТО
На волинській митниці затримали вантажівку з 6 тоннами квітів та декоративних рослин. ФОТО
На волинській митниці затримали вантажівку з 6 тоннами квітів та декоративних рослин. ФОТО
На волинській митниці затримали вантажівку з 6 тоннами квітів та декоративних рослин. ФОТО


Відтак, більше 75 тисяч зрізаних квіток, 330 кг ялинових гілок та інші незадекларовані товари на суму понад 350 тисяч гривень поміщені у спеціальний температурний режим складу митниці. Там їх зберігатимуть тимчасово, до остаточного рішення суду у справі про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу. Передбачена відповідальність - конфіскація предметів правопорушення та штраф у повному розмірі їх вартості.

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Теги: Волинська митниця, вантаж, квіти
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