На волинській митниці затримали вантажівку з 6 тоннами квітів та декоративних рослин. ФОТО
Сьогодні, 16:30
В пункті пропуску «Ягодин» викрили недоброчесного українського підприємця, який подав недостовірні дані про товар.
Про це повідомляє пресслужба волинської митниці.
Везли вантаж з Естонії, який за декларацією складався з 6 тонн свіжих квітів та листя, придатних для складання букетів та живих зелених декоративних рослин в асортименті.
Правда, вивантажені тюльпани, троянди, ялинові гілки, орхідеї, хризантеми, гіпсофіли, аспарагус аж ніяк не були схожі на задекларовані підприємством гвоздики, руксус, лаванду, звіробій, гортензії чи барбарис. Навіть пластикові відра для транспортування квітів у декларації зазначені не були.
Відтак, більше 75 тисяч зрізаних квіток, 330 кг ялинових гілок та інші незадекларовані товари на суму понад 350 тисяч гривень поміщені у спеціальний температурний режим складу митниці. Там їх зберігатимуть тимчасово, до остаточного рішення суду у справі про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу. Передбачена відповідальність - конфіскація предметів правопорушення та штраф у повному розмірі їх вартості.
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Про це повідомляє пресслужба волинської митниці.
Везли вантаж з Естонії, який за декларацією складався з 6 тонн свіжих квітів та листя, придатних для складання букетів та живих зелених декоративних рослин в асортименті.
Правда, вивантажені тюльпани, троянди, ялинові гілки, орхідеї, хризантеми, гіпсофіли, аспарагус аж ніяк не були схожі на задекларовані підприємством гвоздики, руксус, лаванду, звіробій, гортензії чи барбарис. Навіть пластикові відра для транспортування квітів у декларації зазначені не були.
Відтак, більше 75 тисяч зрізаних квіток, 330 кг ялинових гілок та інші незадекларовані товари на суму понад 350 тисяч гривень поміщені у спеціальний температурний режим складу митниці. Там їх зберігатимуть тимчасово, до остаточного рішення суду у справі про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу. Передбачена відповідальність - конфіскація предметів правопорушення та штраф у повному розмірі їх вартості.
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