Лучанин, який п'яним зарізав знайомого, на 11 років втрапив за ґрати
Сьогодні, 16:57
За умисне вбивство лучанину просудили 11 років позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд призначив 51-річному жителю обласного центру Волині, визнаному винуватим у вчиненні умисного убивства (ч. 1 ст. 115 КК України), покарання у виді 11 років позбавлення волі.
У суді прокурори довели, що майже опівночі 4 вересня 2021 року нетверезий чоловік у власному помешканні під час конфлікту завдав двома ножами понад півсотні ударів знайомому – і той помер.
Наступних 11 років зловмисник проведе за ґратами.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд призначив 51-річному жителю обласного центру Волині, визнаному винуватим у вчиненні умисного убивства (ч. 1 ст. 115 КК України), покарання у виді 11 років позбавлення волі.
У суді прокурори довели, що майже опівночі 4 вересня 2021 року нетверезий чоловік у власному помешканні під час конфлікту завдав двома ножами понад півсотні ударів знайомому – і той помер.
Наступних 11 років зловмисник проведе за ґратами.
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