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Лучанин, який п'яним зарізав знайомого, на 11 років втрапив за ґрати

Лучанин, який п'яним зарізав знайомого, на 11 років втрапив за ґрати
За умисне вбивство лучанину просудили 11 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд призначив 51-річному жителю обласного центру Волині, визнаному винуватим у вчиненні умисного убивства (ч. 1 ст. 115 КК України), покарання у виді 11 років позбавлення волі.

У суді прокурори довели, що майже опівночі 4 вересня 2021 року нетверезий чоловік у власному помешканні під час конфлікту завдав двома ножами понад півсотні ударів знайомому – і той помер.

Наступних 11 років зловмисник проведе за ґратами.


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Теги: чоловік, вбивство, зарізав знайомого, суд, Луцьк
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