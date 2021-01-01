Лучанин, який п'яним зарізав знайомого, на 11 років втрапив за ґрати





Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.



За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд призначив 51-річному жителю обласного центру Волині, визнаному винуватим у вчиненні умисного убивства (ч. 1 ст. 115 КК України), покарання у виді 11 років позбавлення волі.



У суді прокурори довели, що майже опівночі 4 вересня 2021 року нетверезий чоловік у власному помешканні під час конфлікту завдав двома ножами понад півсотні ударів знайомому – і той помер.



Наступних 11 років зловмисник проведе за ґратами.





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