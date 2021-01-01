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Волинянин, який обкрадав будинки, втрапив за ґрати на 4 роки

Волинянин, який обкрадав будинки, втрапив за ґрати на 4 роки
За крадіжки із будинків та домогосподарств у Ківерцях і Ківерцівському районі волинянин отримав чотири роки позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури суд призначив 39-річному жителю міста Ківерці, визнаному винуватим у крадіжках із проникненням у приміщення (ч.3 ст. 185 КК України), покарання у виді 4 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що із вересня 2020 по квітень 2021 року раніше вже неодноразово судимий чоловік вчинив вісім крадіжок із будинків та домогосподарств у Ківерцях і Ківерцівському районі, за що тепер і перебуватиме у місцях несвободи.

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Теги: крадіжка, Волинь, в'язниця
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