Волинянин, який обкрадав будинки, втрапив за ґрати на 4 роки

За крадіжки із будинків та домогосподарств у Ківерцях і Ківерцівському районі волинянин отримав чотири роки позбавлення волі.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури суд призначив 39-річному жителю міста Ківерці, визнаному винуватим у крадіжках із проникненням у приміщення (ч.3 ст. 185 КК України), покарання у виді 4 років позбавлення волі.Прокурори у суді довели, що із вересня 2020 по квітень 2021 року раніше вже неодноразово судимий чоловік вчинив вісім крадіжок із будинків та домогосподарств у Ківерцях і Ківерцівському районі, за що тепер і перебуватиме у місцях несвободи.