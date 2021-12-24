У МОЗ розповіли, коли може розпочатись вакцинація дітей від 5 років





Це питання обговорюватиметься протягом січня, розповів в інтерв'ю для Укрінформу головний санітарний лікар Ігор Кузін, пише



«Вакцинація від 5 до 11 років у всьому світі жваво обговорюється, багато країн її вже рекомендують. Ми це питання винесли на засідання НТГЕІ, вперше було отримано відповідь, що недостатньо доказової бази. Наразі вже накопичився певний обсяг наукових даних досліджень щодо клінічної ефективності, тому швидше за все розглядатимемо його протягом січня 2022 року», - зазначив він.



За словами Кузіна, ймовірно, таку рекомендацію буде схвалено, але вона не буде обов'язковою нормою.



«Щеплення проти COVID для дітей від 5 років робитиметься лише за бажанням та згодою батьків. У випадку, коли дитина від 5 до 12 років мала якісь супутні стани або тяжкі захворювання, то в такому разі вакцинацію їй показано і буде доцільною», - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні мають намір дозволити вакцинацію дітей старше 5 років від коронавірусу в перші місяці наступного, 2022 року.Це питання обговорюватиметься протягом січня, розповів в інтерв'ю для Укрінформу головний санітарний лікар Ігор Кузін, пише Слово і Діло. «Вакцинація від 5 до 11 років у всьому світі жваво обговорюється, багато країн її вже рекомендують. Ми це питання винесли на засідання НТГЕІ, вперше було отримано відповідь, що недостатньо доказової бази. Наразі вже накопичився певний обсяг наукових даних досліджень щодо клінічної ефективності, тому швидше за все розглядатимемо його протягом січня 2022 року», - зазначив він.За словами Кузіна, ймовірно, таку рекомендацію буде схвалено, але вона не буде обов'язковою нормою.«Щеплення проти COVID для дітей від 5 років робитиметься лише за бажанням та згодою батьків. У випадку, коли дитина від 5 до 12 років мала якісь супутні стани або тяжкі захворювання, то в такому разі вакцинацію їй показано і буде доцільною», - додав він.

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