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У 2021 році чотири громади Луцького району не виділяли коштів на оздоровлення дітей

У 2021 році чотири громади Луцького району не виділяли коштів на оздоровлення дітей
Рівень оздоровлення дітей Луцького району у 2021 році був дуже низьким, а деякі громади взагалі не передбачили кошти у бюджеті на це. Тому Луцька районна рада рекомендувала головам міських, селищних та сільських рад району у бюджетах 2022 року передбачити кошти на оздоровлення дітей шкільного віку.

Про це інформують у Луцькій райраді.

За інформацією, наданою управлінням соцзахисту Луцької РДА, протягом року, що минає, оздоровили за кошти різних бюджетів всього 129 дітей у всіх громадах Луцького району. При чому кількість дітей пільгових категорій в районі становить 18 546 осіб.

Зокрема у Берестечківській громаді оздоровили 18 дітей із запланованих 280, у Боратинській – 23 із 205, Городищенській – 2 із 5, Горохівській – 12 із 65, Доросинівській – 1 дитина із 15, Ківерцівській – 15 із 20, Колківській – 2 із 845, Копачівській – 7 із 62, Мар’янівській – 1 із 42, Олицькій – 5 із 20, Підгайцівській – 16 із 85, Рожищенській – 18 із 40, Торчинській – 3 із 625 та в Цуманській громаді оздоровлено 6 дітей із 40 запланованих.

Як повідомила начальник управління соцзахисту Луцької РДА Світлана Авраменко, у Горохівській, Ківерцівській, Олицькій та Торчинській територіальних громадах оздоровлення соціально вразливих категорій населення за кошти місцевих бюджетів взагалі не проводилося. Решта громад оздоровлювали діток на умовах співфінансування придбанням путівок.

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Теги: діти, оздоровлення, Луцька райрада
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