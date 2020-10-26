У 2021 році чотири громади Луцького району не виділяли коштів на оздоровлення дітей

Рівень оздоровлення дітей Луцького району у 2021 році був дуже низьким, а деякі громади взагалі не передбачили кошти у бюджеті на це. Тому Луцька районна рада рекомендувала головам міських, селищних та сільських рад району у бюджетах 2022 року передбачити кошти на оздоровлення дітей шкільного віку.Про це інформують у Луцькій райраді.За інформацією, наданою управлінням соцзахисту Луцької РДА, протягом року, що минає, оздоровили за кошти різних бюджетів всього 129 дітей у всіх громадах Луцького району. При чому кількість дітей пільгових категорій в районі становить 18 546 осіб.Зокрема у Берестечківській громаді оздоровили 18 дітей із запланованих 280, у Боратинській – 23 із 205, Городищенській – 2 із 5, Горохівській – 12 із 65, Доросинівській – 1 дитина із 15, Ківерцівській – 15 із 20, Колківській – 2 із 845, Копачівській – 7 із 62, Мар’янівській – 1 із 42, Олицькій – 5 із 20, Підгайцівській – 16 із 85, Рожищенській – 18 із 40, Торчинській – 3 із 625 та в Цуманській громаді оздоровлено 6 дітей із 40 запланованих.Як повідомила начальник управління соцзахисту Луцької РДАу Горохівській, Ківерцівській, Олицькій та Торчинській територіальних громадах оздоровлення соціально вразливих категорій населення за кошти місцевих бюджетів взагалі не проводилося. Решта громад оздоровлювали діток на умовах співфінансування придбанням путівок.