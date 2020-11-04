Чому парафії перестали переходити в ПЦУ: пояснення митрополита Михаїла. ВІДЕО

Михаїл стверджує, що на Волині до Православної церкви України з Московського патріархату перейшло близько 130 парафій. За його словами, це п’ята частина тих парафій, які перейшли загалом по Україні.



Про це він повідомив у програмі «Духовна абетка» 22 грудня на



Він каже, що нині процес переходу призупинився через пандемію коронавірусу.



«Активність суспільного життя на дуже низькому рівні. Сьогодні не можна вийти туди, зайти туди. То взагалі була хвороба, то вакцинованим не можна зайти… Відповідно й активність у церковному житті на низькому рівні», – пояснює митрополит.



Проте, на його думку, процес переходу парафіян і парафій з-під московського впливу триває.



«Але це триває лише на підсвідомому рівні. Тому що треба цього рабства позбутися ось тут (показує на голову, – ред.). Нам потрібно сьогодні «вакцинувати» свої мізки. І коли ми «вакцинуємося», тоді будемо незалежні і від ковіду, і від різних російських впливів. Це процес. Він все одно буде, Українська держава у нас буде, війни у нас не буде. Потрошки ми ростемо як нація. Євреї для того, щоб ввійти у землю обітовану, 40 років ходили в повному вакуумі. А ми живемо у центрі Європи», – зауважує гість програми.



Він не згідний, що переходи на Волині відбувалися зі сварками.



«Сварок була мінімальна кількість. Це були не міжконфесійні сварки, а свої думки у громаді. Одна громада більшістю хотіла доєднатися до ПЦУ. Якась маленька частинка людей ще вагалася. І оце між ними була суперечка. Велику роль відігравали священнослужителі. Якщо вони переходили з парафією, то і сварки практично не було. Якщо священнослужитель з тих чи інших мотивів не хотів об’єднуватися у незалежну церкву, то між його прихильниками і рештою громади були непорозуміння.



Наприклад, в Жидичині вся громада перейшла, а зі священником залишилося декілька чоловік. Яка між ними сварка була? Не було сварки. Священник Московського патріархату просто з рушниці стріляв по парафіянах, які пішли до України. Це відомий факт. То назвати це сваркою? Чи назвати, що це московський священник хотів втримати громаду, щоб вона не вийшла з-під впливу Москви?» – розмірковує владика Михаїл.



Щодо будівництва нових храмів Московського патріархату на Волині, то у цьому він не бачить нічого дивного.



«З єгипетського рабства дуже важко вийти. Сьогодні звинувачують, що в оточенні президента завербовані працівники ФСБ. А ми хочемо, щоб у якихось селах на Волині не будувалися церкви МП? Не бачу нічого дивного», – зауважив митрополит Михаїл.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Луцький і Волинськийстверджує, що на Волині до Православної церкви України з Московського патріархату перейшло близько 130 парафій. За його словами, це п’ята частина тих парафій, які перейшли загалом по Україні.Про це він повідомив у програмі «Духовна абетка» 22 грудня на 12 каналі. Він каже, що нині процес переходу призупинився через пандемію коронавірусу.«Активність суспільного життя на дуже низькому рівні. Сьогодні не можна вийти туди, зайти туди. То взагалі була хвороба, то вакцинованим не можна зайти… Відповідно й активність у церковному житті на низькому рівні», – пояснює митрополит.Проте, на його думку, процес переходу парафіян і парафій з-під московського впливу триває.«Але це триває лише на підсвідомому рівні. Тому що треба цього рабства позбутися ось тут (показує на голову, – ред.). Нам потрібно сьогодні «вакцинувати» свої мізки. І коли ми «вакцинуємося», тоді будемо незалежні і від ковіду, і від різних російських впливів. Це процес. Він все одно буде, Українська держава у нас буде, війни у нас не буде. Потрошки ми ростемо як нація. Євреї для того, щоб ввійти у землю обітовану, 40 років ходили в повному вакуумі. А ми живемо у центрі Європи», – зауважує гість програми.Він не згідний, що переходи на Волині відбувалися зі сварками.«Сварок була мінімальна кількість. Це були не міжконфесійні сварки, а свої думки у громаді. Одна громада більшістю хотіла доєднатися до ПЦУ. Якась маленька частинка людей ще вагалася. І оце між ними була суперечка. Велику роль відігравали священнослужителі. Якщо вони переходили з парафією, то і сварки практично не було. Якщо священнослужитель з тих чи інших мотивів не хотів об’єднуватися у незалежну церкву, то між його прихильниками і рештою громади були непорозуміння.Наприклад, в Жидичині вся громада перейшла, а зі священником залишилося декілька чоловік. Яка між ними сварка була? Не було сварки. Священник Московського патріархату просто з рушниці стріляв по парафіянах, які пішли до України. Це відомий факт. То назвати це сваркою? Чи назвати, що це московський священник хотів втримати громаду, щоб вона не вийшла з-під впливу Москви?» – розмірковує владика Михаїл.Щодо будівництва нових храмів Московського патріархату на Волині, то у цьому він не бачить нічого дивного.«З єгипетського рабства дуже важко вийти. Сьогодні звинувачують, що в оточенні президента завербовані працівники ФСБ. А ми хочемо, щоб у якихось селах на Волині не будувалися церкви МП? Не бачу нічого дивного», – зауважив митрополит Михаїл.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію