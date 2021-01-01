Волинь найближчими днями вийде з «червоної» зони, – МОЗ





Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Рада" у п'ятницю, пише



"Останні дві області - Волинська та Запорізька - вийшли за індикаторами з "червоного" рівня епіднебезпеки. Ми вчора від Міністерства охорони здоров'я направили відповідну заяву до Кабінету Міністрів про скликання комісії з ТЕБ і НС, яка розгляне ситуацію. І потенційно ми найближчими днями зможемо вивести останні дві області з "червоного" рівня епіднебезпеки", - сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська та Запорізька області найближчими днями вийдуть із "червоного" рівня епідемічної небезпеки.Про це повідомив міністр охорони здоров'я Українив ефірі телеканалу "Рада" у п'ятницю, пише Інтерфакс-Україна. "Останні дві області - Волинська та Запорізька - вийшли за індикаторами з "червоного" рівня епіднебезпеки. Ми вчора від Міністерства охорони здоров'я направили відповідну заяву до Кабінету Міністрів про скликання комісії з ТЕБ і НС, яка розгляне ситуацію. І потенційно ми найближчими днями зможемо вивести останні дві області з "червоного" рівня епіднебезпеки", - сказав він.

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