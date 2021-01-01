Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 грудня





Про це інформують у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.



Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.



У Луцьку, за даними сайту Sinoptik, протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Нічний сніг вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися.





Температуру вночі синоптики прогнозують від +1° до 0°, вдень прогнозують -3° до -5°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 24 грудня, синоптики прогнозують на території Волинської області хмарність з проясненнями, сніг та мокрий сніг.Про це інформують у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.У Луцьку, за даними сайту Sinoptik, протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Нічний сніг вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися.Температуру вночі синоптики прогнозують від +1° до 0°, вдень прогнозують -3° до -5°.

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