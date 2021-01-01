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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 грудня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 грудня
Завтра, 24 грудня, синоптики прогнозують на території Волинської області хмарність з проясненнями, сніг та мокрий сніг.

Про це інформують у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

У Луцьку, за даними сайту Sinoptik, протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Нічний сніг вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися.


Температуру вночі синоптики прогнозують від +1° до 0°, вдень прогнозують -3° до -5°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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