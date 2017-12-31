Як вибрати якісні та безпечні ялинкові прикраси: поради

Новий рік і Різдво – час подарунків та новорічних прикрас. Передноворічний ажіотаж на прикраси для ялинки набирає обертів. Тому потрібно знати як серед великого асортименту товару вибрати якісні й безпечні ялинкові прикраси.Ніколи не вибирайте подарунки та іграшки лише за принципом «красиво/некрасиво», при виборі звертайте увагу на якість та безпечність товару, кажуть у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Волинській області.В Україні діє низка нормативно-правових актів та стандартів, згідно з вимогами яких мають бути виготовлені іграшки та ялинкові прикраси.Так, вимоги та норми безпеки для здоров’я, а також порядок проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи на етапах розробки, виробництва, зберігання, реалізації і методів досліджень регламентуються Державними санітарними правилами і нормами безпеки іграшок та ігор для здоров’я дітей, затверджених Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.1998 № 12 (ДСанПіН 5.5.6.012-98).Також існує державний стандарт України: ДСТУ 1724-92 ( Іграшки. Прикраси ялинкові і ялинки штучні. Загальні технічні умови), який поширюється на ялинкові прикраси і штучні ялинки, виготовлені з різних матеріалів. Вимоги цих стандартів є обов’язковими.Корисні поради споживачам щодо вибору новорічних прикрас:1. Не купуйте прикраси на стихійних ринках – продукція невідомого виробника може бути небезпечною: від гострих кутів виробу до наявності токсичних речовин у його складі.2. Не варто економити на новорічній продукції. Ліпге заплатити більше, але бути впевненим у якості та безпечності товару.3. Проведіть по іграшці рукою: якщо блискітки чи фарба осипаються та лишаються на руці – краще зробити інший вибір. Це може становити небезпеку для здоров’я і навіть життя дитини у разі, якщо вона візьме таку іграшку до рук чи до рота і в її організм потраплять токсичні речовини.4. Хімічний склад прикраси неможливо визначити відразу на місці продажу. Тоді застереження одне: використовуйте прикрасу тільки за призначенням. Не варто дозволяти дитині з нею гратися.5. Якщо прикраса має надмірно яскравий колір або неприємний запах, це може означати, що при її виготовленні була застосована дешева і ймовірно токсична фарба.6. Обережно ставтеся і до м’якої пластмаси з неприємним запахом, оскільки це може свідчити про вміст у ній шкідливих речовин.Перш ніж придбати ялинкову прикрас, потрібно взяти іграшку, уважно оглянути її та понюхати. Це стосується як скляних, так і пластикових виробів. Хороша прикраса не повинна мати різких неприємних хімічних запахів. І це дуже важливо, оскільки неякісна фарба може спровокувати у людини навіть хімічне отруєння. Проте, купуючи прикрасу на вулиці, можна й не відчути запах, який розкриється лише в теплі. Тому варто купувати іграшки в магазинах, де проявиться весь букет ароматів. Звісно, якщо він є.