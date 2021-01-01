У волинському місті автівка збила п'яного пішохода
Сьогодні, 18:39
24-го грудня у Володимирі біля повороту на Нововолинську трасу трапилася ДТП.
Про це повідомляє БУГ.
Чоловік напідпитку переходив дорогу у невстановленому для цього місці. Внаслідок цього, у нього в’їхав автомобіль марки “Фольксваген Пассат”.
За словами очевидців, чоловік обійшовся без серйозних ушкоджень. Його забрала швидка.
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Про це повідомляє БУГ.
Чоловік напідпитку переходив дорогу у невстановленому для цього місці. Внаслідок цього, у нього в’їхав автомобіль марки “Фольксваген Пассат”.
За словами очевидців, чоловік обійшовся без серйозних ушкоджень. Його забрала швидка.
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