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У волинському місті автівка збила п'яного пішохода

У волинському місті автівка збила п'яного пішохода
24-го грудня у Володимирі біля повороту на Нововолинську трасу трапилася ДТП.

Про це повідомляє БУГ.

Чоловік напідпитку переходив дорогу у невстановленому для цього місці. Внаслідок цього, у нього в’їхав автомобіль марки “Фольксваген Пассат”.

За словами очевидців, чоловік обійшовся без серйозних ушкоджень. Його забрала швидка.

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Теги: Володимир, ДТП
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