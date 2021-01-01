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Культурна спадщина Волині – відтепер на цифровій мапі України

Культурна спадщина Волині – відтепер на цифровій мапі України
На Волині провели інвентаризацію пам’яток національного та місцевого значення. Як результат, понад 1500 тисячі об’єктів культурної спадщини краю включені до Державного електронного реєстру пам’яток та будуть доступними у відкритих даних.

Про це повідомляє прессулжба ВОДА.

Загалом на території Волинської області під охороною держави перебуває 1529 нерухомих об’єктів культурної спадщини, з них 202 національного та 1327 місцевого значення.

Відтак, волинські пам’ятки археології, історії, монументального мистецтва, містобудування і архітектури інвентаризовані та на 100% внесені до «Електронного реєстру пам’яток культурної спадщини України», створеного Міністерством культури та інформаційної політики України.

Місцезнаходження, описова інформація, розміри та характеристики об’єктів з узагальненого державного Реєстру будуть опубліковані у вільному доступі всім бажаючим.

Таким чином Волинь презентуватиме свою культурну спадщину не лише Україні, а й поза її межами.

До слова, на сьогодні інформація про об’єкти культурної спадщини області доступна на веб-сторінці управління культури, з питань релігій та національностей на офіційному сайті облдержадміністрації за цим посиланням.

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Теги: культурна падщина Волинь, цифрова інформація
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