Від чого найчастіше помирали волиняни у 2021 році
24 грудень, 23:26
Рівень смертності в Україні є доволі високим. За минулий рік він зріс на 6,1% порівняно з попереднім роком.
Відтак, за 10 місяців цього року на Волині померло 12098 людини. Найбільше життів забрали серцево-судинні захворювання та онкологія.
Про це свідчать дані, які опублікувало управління статистики у Волинській області за січень-жовтень 2021 року.
Зокрема, від ішемічної хвороби серця померло майже 6 тисяч людей. Ця хвороба забирає найбільшу кількість людей по всій Україні.
Ще понад тисячу життів забрали новоутворення, більшість з яких були злоякісними. COVID-19 забрав життя у 1022 людини у нашому краї. Більше півтисячі життів забрали хвороби органів травлення.
Збільшилася кількість самогубств: якщо у минулому році за аналогічний перод покінчило з життям 117 волинян, то нинішнього року - 132 людини.
87 смертей трапилося внаслідок ДТП. Збільшилась статискака нещасних випадків: 62 випадки утоплення, 6 волинян померло у вогні, 24 людини - вбили.
Нагадаємо, що в області із 2015 року більше людей помирає, аніж народжується.
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Відтак, за 10 місяців цього року на Волині померло 12098 людини. Найбільше життів забрали серцево-судинні захворювання та онкологія.
Про це свідчать дані, які опублікувало управління статистики у Волинській області за січень-жовтень 2021 року.
Зокрема, від ішемічної хвороби серця померло майже 6 тисяч людей. Ця хвороба забирає найбільшу кількість людей по всій Україні.
Ще понад тисячу життів забрали новоутворення, більшість з яких були злоякісними. COVID-19 забрав життя у 1022 людини у нашому краї. Більше півтисячі життів забрали хвороби органів травлення.
Збільшилася кількість самогубств: якщо у минулому році за аналогічний перод покінчило з життям 117 волинян, то нинішнього року - 132 людини.
87 смертей трапилося внаслідок ДТП. Збільшилась статискака нещасних випадків: 62 випадки утоплення, 6 волинян померло у вогні, 24 людини - вбили.
Нагадаємо, що в області із 2015 року більше людей помирає, аніж народжується.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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