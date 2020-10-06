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Від чого найчастіше помирали волиняни у 2021 році

Від чого найчастіше помирали волиняни у 2021 році
Рівень смертності в Україні є доволі високим. За минулий рік він зріс на 6,1% порівняно з попереднім роком.

Відтак, за 10 місяців цього року на Волині померло 12098 людини. Найбільше життів забрали серцево-судинні захворювання та онкологія.

Про це свідчать дані, які опублікувало управління статистики у Волинській області за січень-жовтень 2021 року.

Зокрема, від ішемічної хвороби серця померло майже 6 тисяч людей. Ця хвороба забирає найбільшу кількість людей по всій Україні.

Ще понад тисячу життів забрали новоутворення, більшість з яких були злоякісними. COVID-19 забрав життя у 1022 людини у нашому краї. Більше півтисячі життів забрали хвороби органів травлення.

Збільшилася кількість самогубств: якщо у минулому році за аналогічний перод покінчило з життям 117 волинян, то нинішнього року - 132 людини.

87 смертей трапилося внаслідок ДТП. Збільшилась статискака нещасних випадків: 62 випадки утоплення, 6 волинян померло у вогні, 24 людини - вбили.

Нагадаємо, що в області із 2015 року більше людей помирає, аніж народжується.





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Теги: статистика, смертність
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