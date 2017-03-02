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Люди стоять по 14 годин: на кордоні з Польщею утворилися великі черги

Люди стоять по 14 годин: на кордоні з Польщею утворилися великі черги
На польсько-українському кордоні люди змушені стояти в чергах на пунктах пропуску по пів доби.

Про це повідомляє ТСН.

Перед святами українці повертаються додому з Європи. Через це на пунктах пропуску утворились черги із сотень автомобілів. Люди змушені по пів доби стояти, поки їх пропустять. Найбільші черги на пункті пропуску «Корчова-Краковець», тут є пів тисячі автомобілів. Щоб швидше пропускати людей українські і польські прикордонники вивели на зміни більше працівників і відкрили додаткові смуги руху, але це мало допомагає, бо наплив людей дуже великий.

«На підкарпатському кордоні з Україною справді зараз непроста ситуація на в’їзд в Україну. За попередню добу ми відправили понад 30 тисяч подорожуючих. Тільки по одному пункту пропуску у Медиці за попередню добу відправили понад 13 тисяч осіб», – каже речниця Бещадського відділу прикордонної служби Польщі Ельжбета Пікор.

Люди розповідають, що стояти в чергах холодно і для того, щоб зігрітися, спалюють літри пального. Черги і до вбиральні, і до крамниці, щоб купити їжу і воду. Після обіду магазини взагалі закрили, бо у поляків сьогодні Святвечір. Натомість вздовж черги їздить таке собі мобільне кафе: з гарячими напоями і ковбасками. Але людей це не надто втішає.

«Треба щось з тим робити, дуже довго стоїмо. Я не знаю, як це вирішити. Самі бачите нема ні туалетів, нічого нема, поставили там ті смітники, але вони вже переповнені», – каже чоловік, який намагається потрапити додому.

Найбільший наплив заробітчан очікують ще сьогодні і завтра, тож напруга на кордоні не спадатиме. А від неділі, прогнозують прикордонники, черги будуть меншими.

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Теги: черги на кордоні
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Коментарі 1
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виїхати на два дні раніше? а для чого?
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