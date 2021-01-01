«Неадекватний» молодик у Луцьку видерся на браму собору.ВІДЕО





Про це пишуть ІА



Декілька хвилин він протримався на воротах, але не втримався, впав і зламав ногу.



Автори відео зазначають, що чоловік перебував під наркотиками. На місце викликали поліцію та швидку. Порушника забрали до наркодиспансеру.



«Добре, що не шию», «Божа кара на місці», – прокоментували користувачі соцмереж цей випадок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку очевидці зняли на телефон відео, як хлопець заліз на браму Свято-Троїцького собору.Про це пишуть ІА Волинські Новини Декілька хвилин він протримався на воротах, але не втримався, впав і зламав ногу.Автори відео зазначають, що чоловік перебував під наркотиками. На місце викликали поліцію та швидку. Порушника забрали до наркодиспансеру.«Добре, що не шию», «Божа кара на місці», – прокоментували користувачі соцмереж цей випадок.

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