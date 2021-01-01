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«Неадекватний» молодик у Луцьку видерся на браму собору.ВІДЕО

«Неадекватний» молодик у Луцьку видерся на браму собору.ВІДЕО
У Луцьку очевидці зняли на телефон відео, як хлопець заліз на браму Свято-Троїцького собору.

Про це пишуть ІА Волинські Новини.

Декілька хвилин він протримався на воротах, але не втримався, впав і зламав ногу.

Автори відео зазначають, що чоловік перебував під наркотиками. На місце викликали поліцію та швидку. Порушника забрали до наркодиспансеру.

«Добре, що не шию», «Божа кара на місці», – прокоментували користувачі соцмереж цей випадок.


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Теги: Собор, заліз на браму
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