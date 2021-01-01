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25 грудня на Волині: гортаючи календар

25 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 25 грудня, західні християни святкують Різдво Христове. У 2017 році в Україні вперше офіційно відзначили це свято.

Інформаційне агенство ВолиньPost вітає усіх волинян із Різдвом Христовим! Бажаємо, щоб у кожного в душі був мир і спокій, радість і тепло! Нехай буде багато добрих і бажаних подій, які зроблять ваше життя кращим!

День народження сьогодні святкує актор Волинського українського академічного облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка Анатолій Романюк.

У суботу, 25 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Адам, Ангеліна, Євгенія, Ісус, Петро.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Цей день запам’ятався такими подіями на Волині:
- Цього дня у 1971 році здали в експлуатацію першу чергу Ковельського заводу сільськогосподарських машин «Ковельсільмаш».

- 25 грудня 1956 року видав перший волинський цукор Іваничівський цукровий завод.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не рекомендується сьогодні працювати або хоча б займатися складними та відповідальними справами.
- Не можна вдома перебувати у темряві або напівтемряві.
- Заборонене полювання у цей день.


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