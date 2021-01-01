вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі планують зняти фільм про УПА.ФОТО

У Володимирі планують зняти фільм про УПА.ФОТО
23 грудня до Володимира завітала команда Волинської кінокомісії та Pravda PRO, аби оглянути в місті потенційні об’єкти для можливих зйомок майбутніх фільмів.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

Під час екскурсії містом команді кінокомісії найбільше сподобалось приміщення колишнього Домініканського монастиря, де нині розміщується навчальний корпус Центру професійної освіти.

Результатом візиту стало відібрання локації для кінокартини про УПА, яку зніматимуть у 2022 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фільм, Домініканський монастирь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі планують зняти фільм про УПА.ФОТО
Сьогодні, 03:08
91 українця звинувачують у сприянні нелегальній міграції на польсько-білоруськогму кордоні
Сьогодні, 02:46
У містечку на Волині люди бояться жінку, яка нападає і б'є їх по голові
Сьогодні, 00:22
25 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Від чого найчастіше помирали волиняни у 2021 році
24 грудень, 23:26
Схожі новини
Зняли фільм у пам’ять про колишнього мера Луцька. ВІДЕО Зняли фільм у пам’ять про колишнього мера Луцька. ВІДЕО
20 грудень, 10:59
До Луцька на допрем'єрний показ фільму їде Діма Варварук та відомі блогери До Луцька на допрем'єрний показ фільму їде Діма Варварук та відомі блогери
10 грудень, 15:55
На Волині десятеро синів подарували батькам фільм про родину На Волині десятеро синів подарували батькам фільм про родину
06 грудень, 19:45
Сільська бібліотекарка створила короткометражний фільм Сільська бібліотекарка створила короткометражний фільм
02 грудень, 05:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі планують зняти фільм про УПА.ФОТО
Сьогодні, 03:08
 0
91 українця звинувачують у сприянні нелегальній міграції на польсько-білоруськогму кордоні
Сьогодні, 02:46
 0
У містечку на Волині люди бояться жінку, яка нападає і б'є їх по голові
Сьогодні, 00:22
 0
25 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Від чого найчастіше помирали волиняни у 2021 році
24 грудень, 23:26
 0
Медіа
відео
1/8