У Володимирі планують зняти фільм про УПА.ФОТО





Про це повідомляє пресслужба міської ради.



Під час екскурсії містом команді кінокомісії найбільше сподобалось приміщення колишнього Домініканського монастиря, де нині розміщується навчальний корпус Центру професійної освіти.



Результатом візиту стало відібрання локації для кінокартини про УПА, яку зніматимуть у 2022 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 грудня до Володимира завітала команда Волинської кінокомісії та Pravda PRO, аби оглянути в місті потенційні об’єкти для можливих зйомок майбутніх фільмів.Про це повідомляє пресслужба міської ради.Під час екскурсії містом команді кінокомісії найбільше сподобалось приміщення колишнього Домініканського монастиря, де нині розміщується навчальний корпус Центру професійної освіти.Результатом візиту стало відібрання локації для кінокартини про УПА, яку зніматимуть у 2022 році.

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