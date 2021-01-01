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У містечку на Волині люди бояться жінку, яка нападає і б'є їх по голові

У містечку на Волині люди бояться жінку, яка нападає і б'є їх по голові
У Рожищі неадекватна жінка нападає на людей і б'є їх по голові.

Про це під час сесії Луцької районної ради повідомила депутатка від «Аграрної партії» Раїса Кучмук, - пише ІА Конкурент.

За словами депутатки, жінка, яка ходить містом, психічнохвора. На неї масово скаржаться рожищани у фейсбуці.

«У нас в центрі Рожища дві головні проблеми – бродячі собаки і ця бродяча жінка. Вона підбігає до жінок і дітей позаду, і б'є їх по голові. Діти від неї бояться, а люди постійно скаржаться. Я побачила цю інформацію у фейсбуці, і під дописом було стільки коментарів – від неї багато людей постраждали. Я під час сесії сказала про ситуацію правоохоронцям, щоб вони із цим розібралися», – зауважила депутатка.

Допис про цю ситуацію з'явився у фейсбук-спільноті «Рожищенський базар» у вівторок, 21 грудня. Рожищанка Олена Федчук попередила про небезпеку мешканців міста.

«В неї чергове загострення! Сьогодні протягом 20 хвилин по голові отримали як мінімум четверо людей. Діти від неї тікають на дорогу, а там машини! Ходить вона, в основному, на перехресті «Гостинець – зоомагазин – Сонечко», – ідеться в дописі.

Коментатори також скаржилися на жінку. Допис зібрав більше 90 коментарів та 105 поширень. Тепер за ситуацію візьмуться у Луцькому районному відділі поліції.

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Теги: Рожище, психічнохвора жінка, нападає
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