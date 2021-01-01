Ще три банки почали видавати тисячу за вакцинацію
Сьогодні, 06:40
24 грудня, "ПриватБанк", "Ощадбанк" та "Укргазбанк" почали нараховувати тисячу гривень в рамках програми "єПідтримка".
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
У повідомленні зазначається, що з моменту офіційного старту програми 19 грудня заявки на отримання коштів подали 5 млн українців, 6 млн відкрили спеціальну картку, всього було витрачено 270 млн грн.
У Мінцифри нагадують, що подати заявку в "Дії" на отримання 1 тис. грн можна до 29 грудня включно.
Як ми повідомляли, ще 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.
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Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
У повідомленні зазначається, що з моменту офіційного старту програми 19 грудня заявки на отримання коштів подали 5 млн українців, 6 млн відкрили спеціальну картку, всього було витрачено 270 млн грн.
У Мінцифри нагадують, що подати заявку в "Дії" на отримання 1 тис. грн можна до 29 грудня включно.
Як ми повідомляли, ще 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.
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