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Ще три банки почали видавати тисячу за вакцинацію

Ще три банки почали видавати тисячу за вакцинацію
24 грудня, "ПриватБанк", "Ощадбанк" та "Укргазбанк" почали нараховувати тисячу гривень в рамках програми "єПідтримка".

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

У повідомленні зазначається, що з моменту офіційного старту програми 19 грудня заявки на отримання коштів подали 5 млн українців, 6 млн відкрили спеціальну картку, всього було витрачено 270 млн грн.

У Мінцифри нагадують, що подати заявку в "Дії" на отримання 1 тис. грн можна до 29 грудня включно.

Як ми повідомляли, ще 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.

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Теги: ковідна тисяча, банки
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