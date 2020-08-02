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Netflix на Новий рік покаже перезняту «Іронію долі»: відомі актори головних ролей

Netflix на Новий рік покаже перезняту «Іронію долі»: відомі актори головних ролей
Американський стрімінговий сервіс Netflix випустить під Новий рік американську версію фільму «Іронія долі, або З легкою парою!», де Іполита зіграв актор китайського походження, а Жені Лукашину – 30 років, пише «Комсомольська правда».

Голлівудський проєкт отримав назву «Про долю» (About Fate). Глядачі зможуть побачити його 31 грудня.

Роль Лукашина виконав відомий серіалом «Фарго» Томас Манн. На відміну від героя Андрія Мягкова, в американській версії Лукашину 30, а не 40 років.

Роль Наді Шевелєвої дісталася відомій своєю роллю у картині «Американська історія жахів» 30-річній Еммі Робертс. Польській актрисі Барбарі Брильській на момент зйомок було 34.

Іполитом у новій версії картини став британський актор китайського походження Льюїс Тан («Мортал Комбат»). Якщо в радянській версії Іполиту було 47 років, то Тан на 13 років молодший.

Роль Галі виконала Брітт Робертсон.

Фільм зняв режисер російських комедій із Володимиром Зеленським Марюс Вайсберг («Любов у великому місті»).

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Теги: Іронія долі, Netflix
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