Netflix на Новий рік покаже перезняту «Іронію долі»: відомі актори головних ролей

Американський стрімінговий сервіс Netflix випустить під Новий рік американську версію фільму «Іронія долі, або З легкою парою!», де Іполита зіграв актор китайського походження, а Жені Лукашину – 30 років, пише «Комсомольська правда».Голлівудський проєкт отримав назву «Про долю» (About Fate). Глядачі зможуть побачити його 31 грудня.Рольвиконав відомий серіалом «Фарго». На відміну від героя, в американській версії Лукашину 30, а не 40 років.Рольдісталася відомій своєю роллю у картині «Американська історія жахів» 30-річній. Польській актрисіна момент зйомок було 34.у новій версії картини став британський актор китайського походження(«Мортал Комбат»). Якщо в радянській версії Іполиту було 47 років, то Тан на 13 років молодший.РольвиконалаФільм зняв режисер російських комедій із(«Любов у великому місті»).