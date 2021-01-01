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Повідомили, у скільки обійдеться Луцьку ремонт пішохідного мосту до залізничного вокзалу

Повідомили, у скільки обійдеться Луцьку ремонт пішохідного мосту до залізничного вокзалу
Наступного року в Луцьку запланували відремонтувати пішохідний міст через колії до залізничного вокзалу. На ремонт із бюджету міста виділять майже чотири мільйони гривень.

Про це йшлося під час засідання сесії міської ради, під час якого депутати розглянули проєкт рішення про продовження терміну дії Програми розвитку дорожнього господарства Луцької міської територіальної громади на 2018-2022 роки на 2023 рік, - повідомляє ІА Волинські новини.

Депутат Андрій Білан звернув увагу на те, що мешканці міста просять відремонтувати пішохідний міст через колії до залізничного вокзалу та навести лад у Старому місті.

Луцький міський голова Ігор Поліщук анонсував, що кошти на ремонт мосту передбачено в бюджеті громади на 2022 рік.

«Ми передбачили на ремонт мосту 3,8 мільйона гривень. Щодо Старого міста, то наступного року ми ремонтуватимемо частину вулиці Драгоманова та площу Ринок. Розробляється остаточна концепція площі Ринок, після чого буде замовлено детальну проєктно-кошторисну документацію. Так само є попередні розрахунки на вулицю Драгоманова, ми вже замовили проєкт», – сказав Ігор Поліщук.

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Теги: пішохідний міст, ремонт
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Коментарі 1
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Міст не так давно побудований,і вже потребує ремонту?
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