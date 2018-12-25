Сьогодні, 25 грудня, християни святкують Різдво за григоріанським календарем





Про це пише



Історія свята



25 грудня вважається днем народження Ісуса Христа, осільки ця дата настає через дев'ять місяців після Благовіщення (25 березня), коли архангел Гавриїл повідомив Діві Марії благу звістку про народження Спасителя.



Згідно з Євангелієм від Матвія та від Луки, Ісус народився у Вифлеємі. Тоді царем Іудеї був цар Ірод, він велів провести перепис населення, аби кожен з'явився у місті своїх пращурів. Марія разом з чоловіком Йосипом вирушила до Вифлеєму, оскільки вони належали до роду Давида, а рідним містом Давид був саме Вифлеєм.



Коли вони дісталися міста, місць в готелі вже не лишилося, а Марії настав час народжувати. Марія народила Ісуса Христа в печері і поклала в ясла. Першими поклонитись Сину Божому прийшли пастухи, які дізналися про велику подію від ангела. У небі засяяла чудова яскрава зірка, яка привела до Спасителя волхвів – мудреців зі Сходу. Як цареві, вони піднесли Ісусу дари – золото, ладан та смирну.



Звістку про народження Христа дізнався і цар Ірод. Він боявся за свій трон, тому вирішив знищити немовля і наказав убити всіх дітей молодших двох років. Ангел, який явився Йосипові, наказав йому з Марією та Ісусом бігти до Єгипту, де сім'я жила до смерті Ірода.



Хто святкує Різдво 25 грудня



Римо-католицька церква, більшість протестантських церков. А також — більша частина автокефальних православних церков: Вселенський патріархат Константинополя (крім Афону), Грецька православна церква Александрії, Грецька православна церква Антіохії, Румунська, Болгарська православні церкви, Церква Кіпру, Церква Греції, Православна автокефальна церква Албанії, Православна церква Чеських земель і Словаччини та Православна церква Америки.



Традиції



В основному традиції святкування Різдва 25 грудня мало відрізняються від традицій святкування 7 січня.



Свято об’єднує навколо усю родину, яка напередодні прикрашає домівку до Різдва — це символізує віру і шанування Ісуса. Серед символів свята особливе місце займає ялинка, а також — різдвяний вінок, омела, солома та подарунки.



Ввечері 24 грудня, коли на небі з’являється перша зірка, родини збираються на Святу Вечерю з пісних страв: риби, оплаток (пісний хліб), фруктів, горіхів та іншого. Перед початком трапези глава сім’ї читає уривок з Євангелія, родина співає першу коляду, потім усі переломлюють різдвяний хліб.



Після вечері родина збирається до храму — на Месу Надвечір’я Різдва, яка символізує єдність Отця і Сина. Під час неї опівночі священник кладе у різдвяний вертеп фігурку немовляти Ісуса.



Друга святкова меса відбувається на світанку і символізує час появи на світ нового життя з утроби матері. А третя меса, яка відправляється вдень, доносить символ народження Ісуса у серця всіх вірян.



25 грудня подається святкова їжа. Головною стравою столу у більшості католиків і протестантів є запечена індичка, качка, свинина та інше.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 грудня Різдво святкують віряни західного обряду. Це та частина христианського світу, яка дотримується григоріанського календаря - католики, протестанти, лютерани та інші конфесії.Про це пише ТСН. 25 грудня вважається днем народження Ісуса Христа, осільки ця дата настає через дев'ять місяців після Благовіщення (25 березня), коли архангел Гавриїл повідомив Діві Марії благу звістку про народження Спасителя.Згідно з Євангелієм від Матвія та від Луки, Ісус народився у Вифлеємі. Тоді царем Іудеї був цар Ірод, він велів провести перепис населення, аби кожен з'явився у місті своїх пращурів. Марія разом з чоловіком Йосипом вирушила до Вифлеєму, оскільки вони належали до роду Давида, а рідним містом Давид був саме Вифлеєм.Коли вони дісталися міста, місць в готелі вже не лишилося, а Марії настав час народжувати. Марія народила Ісуса Христа в печері і поклала в ясла. Першими поклонитись Сину Божому прийшли пастухи, які дізналися про велику подію від ангела. У небі засяяла чудова яскрава зірка, яка привела до Спасителя волхвів – мудреців зі Сходу. Як цареві, вони піднесли Ісусу дари – золото, ладан та смирну.Звістку про народження Христа дізнався і цар Ірод. Він боявся за свій трон, тому вирішив знищити немовля і наказав убити всіх дітей молодших двох років. Ангел, який явився Йосипові, наказав йому з Марією та Ісусом бігти до Єгипту, де сім'я жила до смерті Ірода.Римо-католицька церква, більшість протестантських церков. А також — більша частина автокефальних православних церков: Вселенський патріархат Константинополя (крім Афону), Грецька православна церква Александрії, Грецька православна церква Антіохії, Румунська, Болгарська православні церкви, Церква Кіпру, Церква Греції, Православна автокефальна церква Албанії, Православна церква Чеських земель і Словаччини та Православна церква Америки.В основному традиції святкування Різдва 25 грудня мало відрізняються від традицій святкування 7 січня.Свято об’єднує навколо усю родину, яка напередодні прикрашає домівку до Різдва — це символізує віру і шанування Ісуса. Серед символів свята особливе місце займає ялинка, а також — різдвяний вінок, омела, солома та подарунки.Ввечері 24 грудня, коли на небі з’являється перша зірка, родини збираються на Святу Вечерю з пісних страв: риби, оплаток (пісний хліб), фруктів, горіхів та іншого. Перед початком трапези глава сім’ї читає уривок з Євангелія, родина співає першу коляду, потім усі переломлюють різдвяний хліб.Після вечері родина збирається до храму — на Месу Надвечір’я Різдва, яка символізує єдність Отця і Сина. Під час неї опівночі священник кладе у різдвяний вертеп фігурку немовляти Ісуса.Друга святкова меса відбувається на світанку і символізує час появи на світ нового життя з утроби матері. А третя меса, яка відправляється вдень, доносить символ народження Ісуса у серця всіх вірян.25 грудня подається святкова їжа. Головною стравою столу у більшості католиків і протестантів є запечена індичка, качка, свинина та інше.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію