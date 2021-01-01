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Курс валют у Луцьку на 25 грудня

Курс валют у Луцьку на 25 грудня
Курс долара в обмінниках Луцька станом суботу, 25 грудня, такий: купівля – 26,95, продаж – 27,35.

Євро купують за 30.35, а продають за 30,95.

Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,90.

Щодо польського злотого, то його купують за 6,67.

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Теги: курс валют, Луцьк
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