Курс валют у Луцьку на 25 грудня





Євро купують за 30.35, а продають за 30,95.



Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,90.



Щодо польського злотого, то його купують за 6,67.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара в обмінниках Луцька станом суботу, 25 грудня, такий: купівля – 26,95, продаж – 27,35.Євро купують за 30.35, а продають за 30,95.Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,90.Щодо польського злотого, то його купують за 6,67.

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