Курс валют у Луцьку на 25 грудня
Сьогодні, 09:20
Курс долара в обмінниках Луцька станом суботу, 25 грудня, такий: купівля – 26,95, продаж – 27,35.
Євро купують за 30.35, а продають за 30,95.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,90.
Щодо польського злотого, то його купують за 6,67.
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Євро купують за 30.35, а продають за 30,95.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,90.
Щодо польського злотого, то його купують за 6,67.
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