За добу в Україні зафіксували понад 5 тисяч випадків коронавірусу: на Волині – 203
Сьогодні, 09:34
За добу 24 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 5 276 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 378, медпрацівників – 90).
Про це інформує МОЗ.
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 27 918 454 щеплення.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізовано – 1 689 осіб;
◾️ летальних випадків – 268;
◾️ одужало – 15 639 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 642 314 осіб;
◾️ одужало – 3 423 933 особи;
◾️ летальних випадків – 94 700;
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 16 656 395.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 908;
Вінницька область – 153;
Волинська область – 203;
Дніпропетровська область – 167;
Донецька область – 390;
Житомирська область – 117;
Закарпатська область – 193;
Запорізька область – 180;
Івано-Франківська область – 177;
Київська область – 362;
Кіровоградська область – 83;
Луганська область – 55;
Львівська область – 375;
Миколаївська область – 127;
Одеська область – 263;
Полтавська область – 308;
Рівненська область – 113;
Сумська область – 111;
Тернопільська область – 121;
Харківська область – 193;
Херсонська область – 41;
Хмельницька область – 218;
Черкаська область – 166;
Чернівецька область – 102;
Чернігівська область – 150.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує МОЗ.
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 27 918 454 щеплення.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізовано – 1 689 осіб;
◾️ летальних випадків – 268;
◾️ одужало – 15 639 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 642 314 осіб;
◾️ одужало – 3 423 933 особи;
◾️ летальних випадків – 94 700;
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 16 656 395.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 908;
Вінницька область – 153;
Волинська область – 203;
Дніпропетровська область – 167;
Донецька область – 390;
Житомирська область – 117;
Закарпатська область – 193;
Запорізька область – 180;
Івано-Франківська область – 177;
Київська область – 362;
Кіровоградська область – 83;
Луганська область – 55;
Львівська область – 375;
Миколаївська область – 127;
Одеська область – 263;
Полтавська область – 308;
Рівненська область – 113;
Сумська область – 111;
Тернопільська область – 121;
Харківська область – 193;
Херсонська область – 41;
Хмельницька область – 218;
Черкаська область – 166;
Чернівецька область – 102;
Чернігівська область – 150.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
За добу в Україні зафіксували понад 5 тисяч випадків коронавірусу: на Волині – 203
Сьогодні, 09:34
Курс валют у Луцьку на 25 грудня
Сьогодні, 09:20
У Луцьку два мікрорайони залишилися без тепла
Сьогодні, 09:15
Повідомили, у скільки обійдеться Луцьку ремонт пішохідного мосту до залізничного вокзалу
Сьогодні, 08:18
Медіа