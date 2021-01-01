За добу в Україні зафіксували понад 5 тисяч випадків коронавірусу: на Волині – 203





Про це інформує МОЗ.



Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 27 918 454 щеплення.



Також за минулу добу:

◾️ госпіталізовано – 1 689 осіб;

◾️ летальних випадків – 268;

◾️ одужало – 15 639 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло – 3 642 314 осіб;

◾️ одужало – 3 423 933 особи;

◾️ летальних випадків – 94 700;

◾️ проведено ПЛР-тестувань – 16 656 395.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 908;

Вінницька область – 153;

Волинська область – 203;

Дніпропетровська область – 167;

Донецька область – 390;

Житомирська область – 117;

Закарпатська область – 193;

Запорізька область – 180;

Івано-Франківська область – 177;

Київська область – 362;

Кіровоградська область – 83;

Луганська область – 55;

Львівська область – 375;

Миколаївська область – 127;

Одеська область – 263;

Полтавська область – 308;

Рівненська область – 113;

Сумська область – 111;

Тернопільська область – 121;

Харківська область – 193;

Херсонська область – 41;

Хмельницька область – 218;

Черкаська область – 166;

Чернівецька область – 102;

Чернігівська область – 150.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 24 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 5 276 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 378, медпрацівників – 90).Про це інформує МОЗ.Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 27 918 454 щеплення.Також за минулу добу:◾️ госпіталізовано – 1 689 осіб;◾️ летальних випадків – 268;◾️ одужало – 15 639 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 3 642 314 осіб;◾️ одужало – 3 423 933 особи;◾️ летальних випадків – 94 700;◾️ проведено ПЛР-тестувань – 16 656 395.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 908;Вінницька область – 153;Дніпропетровська область – 167;Донецька область – 390;Житомирська область – 117;Закарпатська область – 193;Запорізька область – 180;Івано-Франківська область – 177;Київська область – 362;Кіровоградська область – 83;Луганська область – 55;Львівська область – 375;Миколаївська область – 127;Одеська область – 263;Полтавська область – 308;Рівненська область – 113;Сумська область – 111;Тернопільська область – 121;Харківська область – 193;Херсонська область – 41;Хмельницька область – 218;Черкаська область – 166;Чернівецька область – 102;Чернігівська область – 150.

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