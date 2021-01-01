На Волині формують батальйони тероборони. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:37
На Волині почали формувати та набирати штати працівників для укомплектування п'яти батальйонів територіальної оборони та управління бригади. Батальйони розмістять у Володимир-Волинському, Камінь-Каширському та Луцькому районах, а також у місті Ковель.
Як повідомив Суспільному заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи Максим Бринза, нині тероборонівці Волині набирають людей віком від 18 до 55 років, котрі служитимуть за контрактом.
"Із першого січня 2022 року вступає в силу Закон України "Про Національний супротив". На початку січня тут (у Липлянах – ред.) буде розміщувати управління бригади тероборони Волині й Луцький міський батальйон", – зазначив військовий.
Журналісти побували в одному з визначених місць дислокації – у селі Липляни Луцького району, де приміщення колишньої школи-інтернату передають у користування військам тероборони.
З літа цього року приміщення пустувало, у класах колишньої школи залишилися меблі. Найближчим часом будівлі будуть облаштовувати для потреб підрозділу тероборони, – розповів начальник радіостанції управління Волинської бригади тероборони Євгеній Пернарівський.
"Тут є всі необхідні будівлі, а також допоміжні споруди – котельня, водонапірна башта, літній театр, їдальня. Усі приміщення теплі, вікна замінені на склопакети, в гарному стані. все для забезпечення нормальної роботи і виконання завдань підрозділом", – зазначив військовий.
Для підрозділів тероборони набиратимуть офіцерів логістики та стрілецьких підрозділів, командирів підрозділів інших забезпечень, фахівців фінансової служби, – повідомив підполковник батальйону територіальної оборони Луцька, командир військової частини А7062 Олександр Адамович.
З його слів, наступного року планують збори резервістів для бойового злагодження, поки ж формують організаційне ядро, аби в разі потреби залучити на службу до 4 тисяч осіб.
"Зараз у нас 5 батальйонів по 45 чоловік і плюс управління бригади – понад 80 чоловік. Зараз ми вже набираємо людей на постійній основі таку кількість людей, на основі якої ми до 4 тисяч розгортаємося, якщо треба буде. Це кожен з тих п'яти батальйонів розгортається до кількох сотень чоловік", – говорить командир в/ч А7062.
Олександр Адамович додав: батальйони тероборони виконують забезпечення функціонування органів державної влади, захист населення, посилення державного кордону, протидіють диверсійним групам і незаконним збройним формуванням.
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Як повідомив Суспільному заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи Максим Бринза, нині тероборонівці Волині набирають людей віком від 18 до 55 років, котрі служитимуть за контрактом.
"Із першого січня 2022 року вступає в силу Закон України "Про Національний супротив". На початку січня тут (у Липлянах – ред.) буде розміщувати управління бригади тероборони Волині й Луцький міський батальйон", – зазначив військовий.
Журналісти побували в одному з визначених місць дислокації – у селі Липляни Луцького району, де приміщення колишньої школи-інтернату передають у користування військам тероборони.
З літа цього року приміщення пустувало, у класах колишньої школи залишилися меблі. Найближчим часом будівлі будуть облаштовувати для потреб підрозділу тероборони, – розповів начальник радіостанції управління Волинської бригади тероборони Євгеній Пернарівський.
"Тут є всі необхідні будівлі, а також допоміжні споруди – котельня, водонапірна башта, літній театр, їдальня. Усі приміщення теплі, вікна замінені на склопакети, в гарному стані. все для забезпечення нормальної роботи і виконання завдань підрозділом", – зазначив військовий.
Для підрозділів тероборони набиратимуть офіцерів логістики та стрілецьких підрозділів, командирів підрозділів інших забезпечень, фахівців фінансової служби, – повідомив підполковник батальйону територіальної оборони Луцька, командир військової частини А7062 Олександр Адамович.
З його слів, наступного року планують збори резервістів для бойового злагодження, поки ж формують організаційне ядро, аби в разі потреби залучити на службу до 4 тисяч осіб.
"Зараз у нас 5 батальйонів по 45 чоловік і плюс управління бригади – понад 80 чоловік. Зараз ми вже набираємо людей на постійній основі таку кількість людей, на основі якої ми до 4 тисяч розгортаємося, якщо треба буде. Це кожен з тих п'яти батальйонів розгортається до кількох сотень чоловік", – говорить командир в/ч А7062.
Олександр Адамович додав: батальйони тероборони виконують забезпечення функціонування органів державної влади, захист населення, посилення державного кордону, протидіють диверсійним групам і незаконним збройним формуванням.
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