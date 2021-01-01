На Волині формують батальйони тероборони. ФОТО. ВІДЕО





Як повідомив Максим Бринза, нині тероборонівці Волині набирають людей віком від 18 до 55 років, котрі служитимуть за контрактом.



"Із першого січня 2022 року вступає в силу Закон України "Про Національний супротив". На початку січня тут (у Липлянах – ред.) буде розміщувати управління бригади тероборони Волині й Луцький міський батальйон", – зазначив військовий.



Журналісти побували в одному з визначених місць дислокації – у селі Липляни Луцького району, де приміщення колишньої школи-інтернату передають у користування військам тероборони.



З літа цього року приміщення пустувало, у класах колишньої школи залишилися меблі. Найближчим часом будівлі будуть облаштовувати для потреб підрозділу тероборони, – розповів начальник радіостанції управління Волинської бригади тероборони Євгеній Пернарівський.



"Тут є всі необхідні будівлі, а також допоміжні споруди – котельня, водонапірна башта, літній театр, їдальня. Усі приміщення теплі, вікна замінені на склопакети, в гарному стані. все для забезпечення нормальної роботи і виконання завдань підрозділом", – зазначив військовий.



Для підрозділів тероборони набиратимуть офіцерів логістики та стрілецьких підрозділів, командирів підрозділів інших забезпечень, фахівців фінансової служби, – повідомив підполковник батальйону територіальної оборони Луцька, командир військової частини А7062 Олександр Адамович.



З його слів, наступного року планують збори резервістів для бойового злагодження, поки ж формують організаційне ядро, аби в разі потреби залучити на службу до 4 тисяч осіб.



"Зараз у нас 5 батальйонів по 45 чоловік і плюс управління бригади – понад 80 чоловік. Зараз ми вже набираємо людей на постійній основі таку кількість людей, на основі якої ми до 4 тисяч розгортаємося, якщо треба буде. Це кожен з тих п'яти батальйонів розгортається до кількох сотень чоловік", – говорить командир в/ч А7062.



Олександр Адамович додав: батальйони тероборони виконують забезпечення функціонування органів державної влади, захист населення, посилення державного кордону, протидіють диверсійним групам і незаконним збройним формуванням.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині почали формувати та набирати штати працівників для укомплектування п'яти батальйонів територіальної оборони та управління бригади. Батальйони розмістять у Володимир-Волинському, Камінь-Каширському та Луцькому районах, а також у місті Ковель.Як повідомив Суспільному заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи, нині тероборонівці Волині набирають людей віком від 18 до 55 років, котрі служитимуть за контрактом."Із першого січня 2022 року вступає в силу Закон України "Про Національний супротив". На початку січня тут (у Липлянах – ред.) буде розміщувати управління бригади тероборони Волині й Луцький міський батальйон", – зазначив військовий.Журналісти побували в одному з визначених місць дислокації – у селі Липляни Луцького району, де приміщення колишньої школи-інтернату передають у користування військам тероборони.З літа цього року приміщення пустувало, у класах колишньої школи залишилися меблі. Найближчим часом будівлі будуть облаштовувати для потреб підрозділу тероборони, – розповів начальник радіостанції управління Волинської бригади тероборони Євгеній Пернарівський."Тут є всі необхідні будівлі, а також допоміжні споруди – котельня, водонапірна башта, літній театр, їдальня. Усі приміщення теплі, вікна замінені на склопакети, в гарному стані. все для забезпечення нормальної роботи і виконання завдань підрозділом", – зазначив військовий.Для підрозділів тероборони набиратимуть офіцерів логістики та стрілецьких підрозділів, командирів підрозділів інших забезпечень, фахівців фінансової служби, – повідомив підполковник батальйону територіальної оборони Луцька, командир військової частини А7062З його слів, наступного року планують збори резервістів для бойового злагодження, поки ж формують організаційне ядро, аби в разі потреби залучити на службу до 4 тисяч осіб."Зараз у нас 5 батальйонів по 45 чоловік і плюс управління бригади – понад 80 чоловік. Зараз ми вже набираємо людей на постійній основі таку кількість людей, на основі якої ми до 4 тисяч розгортаємося, якщо треба буде. Це кожен з тих п'яти батальйонів розгортається до кількох сотень чоловік", – говорить командир в/ч А7062.Олександр Адамович додав: батальйони тероборони виконують забезпечення функціонування органів державної влади, захист населення, посилення державного кордону, протидіють диверсійним групам і незаконним збройним формуванням.

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