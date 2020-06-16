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На Волині дитина намагалася вчинити самогубство

На Волині дитина намагалася вчинити самогубство
У місті Любомль 14-річна дівчинка намагалась поквитатись з життям.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Інцидент трапився 24 грудня близько 17-ї години. Відомо, що дівчинка-підліток намагалась вчинити самогубство.

Дитину госпіталізували в Любомльське ТМО.

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Теги: самогубство, дитина, Любомль
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