На Волині дитина намагалася вчинити самогубство
Сьогодні, 11:37
У місті Любомль 14-річна дівчинка намагалась поквитатись з життям.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Інцидент трапився 24 грудня близько 17-ї години. Відомо, що дівчинка-підліток намагалась вчинити самогубство.
Дитину госпіталізували в Любомльське ТМО.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Інцидент трапився 24 грудня близько 17-ї години. Відомо, що дівчинка-підліток намагалась вчинити самогубство.
Дитину госпіталізували в Любомльське ТМО.
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