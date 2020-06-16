На Волині дитина намагалася вчинити самогубство





Про це



Інцидент трапився 24 грудня близько 17-ї години. Відомо, що дівчинка-підліток намагалась вчинити самогубство.



Дитину госпіталізували в Любомльське ТМО.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Любомль 14-річна дівчинка намагалась поквитатись з життям.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Інцидент трапився 24 грудня близько 17-ї години. Відомо, що дівчинка-підліток намагалась вчинити самогубство.Дитину госпіталізували в Любомльське ТМО.

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