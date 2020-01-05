Частина будинків у Луцьку – вже з теплом
Сьогодні, 11:42
Через витік, що стався на теплових мережах котельні на вул. Карбишева, 2 без опалення залишається ряд будинків. Зараз тривають роботи з ліквідації витоку.
Про це повідомляють у ДКП «Луцьктепло».
Близько 01:30 25 грудня через різке падіння тиску на теплових мережах котельня на вул. Карбишева, 2 припинила свою роботу.
Близько 06:30 котельня відновила роботу, визначившись, що напрямок витоку на 40-му кварталі.
На 07:30 опалення відновили на 33-й квартал, а з 08:00, визначившись з орієнтовним місцем витоку поблизу житлових будинків на вул. Конякіна, 12, 14а, 14б, почали відновлювати тепло для споживачів 40-го кварталу.
Нині аварійна бригада підприємства приступила до виконання робіт з ліквідації витоку. Орієнтовний термін відновлення послуг - 13:00-14:00.
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Про це повідомляють у ДКП «Луцьктепло».
Близько 01:30 25 грудня через різке падіння тиску на теплових мережах котельня на вул. Карбишева, 2 припинила свою роботу.
Близько 06:30 котельня відновила роботу, визначившись, що напрямок витоку на 40-му кварталі.
На 07:30 опалення відновили на 33-й квартал, а з 08:00, визначившись з орієнтовним місцем витоку поблизу житлових будинків на вул. Конякіна, 12, 14а, 14б, почали відновлювати тепло для споживачів 40-го кварталу.
Нині аварійна бригада підприємства приступила до виконання робіт з ліквідації витоку. Орієнтовний термін відновлення послуг - 13:00-14:00.
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