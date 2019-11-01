вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На заробітках у Польщі зник волинянин. ФОТО

На заробітках у Польщі зник волинянин. ФОТО
Савонік Богдан Степанович, 25 років, житель с.Іваномисль Камінь-Каширського району Волинської області зник у Польщі, куди поїхав на заробітки ще в квітні.

Про це повідомляє Людмила Ковальська у Фейсбук.

Як зазначають, останній раз він телефонував 15 липня з міста Торунь. Далі місцезнаходження чоловіка невідоме, телефон не доступний.

Якщо хтось володіє будь-якою інформацією з приводу місцезнаходження Богдана Савоніка, просять повідомити за номером +389071852858 або в поліцію Волинської області.
На заробітках у Польщі зник волинянин. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, волинянин, зник на заробітках, розшук, Богдан Савонік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На заробітках у Польщі зник волинянин. ФОТО
Сьогодні, 14:15
На Волині з пожежі у власній квартирі врятували жінку
Сьогодні, 13:27
ДТП на Волині: Dodge влетів у маршрутку
Сьогодні, 12:30
На Волині школяр отруївся спиртом: його госпіталізували
Сьогодні, 12:15
За добу на Волині виявили 203 нові випадки коронавірусу, четверо людей померло
Сьогодні, 12:01
Схожі новини
На кордоні з Польщею затримали волинянина, якого розшукували за крадіжку На кордоні з Польщею затримали волинянина, якого розшукували за крадіжку
02 березень, 12:44
У Польщі на заробітках зник молодий волинянин У Польщі на заробітках зник молодий волинянин
28 січень, 13:30
Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки у Польщу і не повернувся. ФОТО Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки у Польщу і не повернувся. ФОТО
01 листопад, 2019, 11:15
Розшукують 21-річного волинянина, який поїхав на заробітки у Польщу. ФОТО Розшукують 21-річного волинянина, який поїхав на заробітки у Польщу. ФОТО
16 жовтень, 2019, 18:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На заробітках у Польщі зник волинянин. ФОТО
Сьогодні, 14:15
 0
На Волині з пожежі у власній квартирі врятували жінку
Сьогодні, 13:27
 0
ДТП на Волині: Dodge влетів у маршрутку
Сьогодні, 12:30
 0
На Волині школяр отруївся спиртом: його госпіталізували
Сьогодні, 12:15
 0
За добу на Волині виявили 203 нові випадки коронавірусу, четверо людей померло
Сьогодні, 12:01
 0
Медіа
відео
1/8