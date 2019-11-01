На заробітках у Польщі зник волинянин. ФОТО
Сьогодні, 14:15
Савонік Богдан Степанович, 25 років, житель с.Іваномисль Камінь-Каширського району Волинської області зник у Польщі, куди поїхав на заробітки ще в квітні.
Про це повідомляє Людмила Ковальська у Фейсбук.
Як зазначають, останній раз він телефонував 15 липня з міста Торунь. Далі місцезнаходження чоловіка невідоме, телефон не доступний.
Якщо хтось володіє будь-якою інформацією з приводу місцезнаходження Богдана Савоніка, просять повідомити за номером +389071852858 або в поліцію Волинської області.
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Про це повідомляє Людмила Ковальська у Фейсбук.
Як зазначають, останній раз він телефонував 15 липня з міста Торунь. Далі місцезнаходження чоловіка невідоме, телефон не доступний.
Якщо хтось володіє будь-якою інформацією з приводу місцезнаходження Богдана Савоніка, просять повідомити за номером +389071852858 або в поліцію Волинської області.
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