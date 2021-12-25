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За добу на Волині виявили 203 нові випадки коронавірусу, четверо людей померло

За добу на Волині виявили 203 нові випадки коронавірусу, четверо людей померло
Станом на ранок 25.12.2021 року на Волині протягом попередньої доби зареєстровано 203 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це інформує ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».

Усього станом на 25 грудня в області зареєстровано 103 103 випадки.

Одужало – 98 732 особи (за останню добу – 395).

Летальних випадків (осіб) – 2157, з них за останню добу – 4:

Луцький район – 2 випадки: Луцька ТГ (2);

Володимир–Волинський район – 1 випадок: Нововолинська ТГ (1);

Камінь-Каширський район – 1 випадок: Любешівська ТГ (1).

Луцький район – 159 хворих:

Луцька ТГ – 96 хворих

Боратинська ТГ – 7 хворих

Горохівська ТГ – 2 хворих

Ківерцівська ТГ – 10 хворих

Мар’янівська ТГ – 3 хворих

Олицька ТГ – 1 хворий

Підгайцівська ТГ – 24 хворих

Рожищенська ТГ – 3 хворих

Торчинська ТГ – 3 хворих

Цуманська ТГ – 10 хворих

Володимир-Волинський район – 16 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 5 хворих

Литовезька ТГ – 1 хворий

Нововолинська ТГ – 4 хворих

Павлівська ТГ – 4 хворих

Устилузька ТГ – 2 хворих

Камінь-Каширський район – 13 хворих:

Камінь-Каширська ТГ – 2 хворих

Любешівська ТГ – 10 хворих

Маневицька ТГ – 1 хворий

Ковельський район – 15 хворих:

Дубечненська ТГ – 3 хворих

Ковельська ТГ – 7 хворих

Любомльська ТГ – 1 хворий

Старовижівська ТГ – 3 хворих

Шацька ТГ – 1 хворий

Госпіталізовано – 36 хворих, 167 лікується амбулаторно.

Методом ПЛР всього обстежено 406065 осіб, за останню добу – 903 особи.

За добу 24 грудня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 3062 щеплення.

Першою дозою щеплено 1112 особи та другою дозою – 1945 осіб, додатковою дозою – 5 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 319 395 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 282 863 людини, додаткову дозу – 9 людей.

Загалом проведено 602 267 щеплень.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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