За добу на Волині виявили 203 нові випадки коронавірусу, четверо людей померло
Сьогодні, 12:01
Станом на ранок 25.12.2021 року на Волині протягом попередньої доби зареєстровано 203 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це інформує ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Усього станом на 25 грудня в області зареєстровано 103 103 випадки.
Одужало – 98 732 особи (за останню добу – 395).
Летальних випадків (осіб) – 2157, з них за останню добу – 4:
Луцький район – 2 випадки: Луцька ТГ (2);
Володимир–Волинський район – 1 випадок: Нововолинська ТГ (1);
Камінь-Каширський район – 1 випадок: Любешівська ТГ (1).
Луцький район – 159 хворих:
Луцька ТГ – 96 хворих
Боратинська ТГ – 7 хворих
Горохівська ТГ – 2 хворих
Ківерцівська ТГ – 10 хворих
Мар’янівська ТГ – 3 хворих
Олицька ТГ – 1 хворий
Підгайцівська ТГ – 24 хворих
Рожищенська ТГ – 3 хворих
Торчинська ТГ – 3 хворих
Цуманська ТГ – 10 хворих
Володимир-Волинський район – 16 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 5 хворих
Литовезька ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 4 хворих
Павлівська ТГ – 4 хворих
Устилузька ТГ – 2 хворих
Камінь-Каширський район – 13 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 2 хворих
Любешівська ТГ – 10 хворих
Маневицька ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 15 хворих:
Дубечненська ТГ – 3 хворих
Ковельська ТГ – 7 хворих
Любомльська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 3 хворих
Шацька ТГ – 1 хворий
Госпіталізовано – 36 хворих, 167 лікується амбулаторно.
Методом ПЛР всього обстежено 406065 осіб, за останню добу – 903 особи.
За добу 24 грудня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 3062 щеплення.
Першою дозою щеплено 1112 особи та другою дозою – 1945 осіб, додатковою дозою – 5 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 319 395 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 282 863 людини, додаткову дозу – 9 людей.
Загалом проведено 602 267 щеплень.
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Про це інформує ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Усього станом на 25 грудня в області зареєстровано 103 103 випадки.
Одужало – 98 732 особи (за останню добу – 395).
Летальних випадків (осіб) – 2157, з них за останню добу – 4:
Луцький район – 2 випадки: Луцька ТГ (2);
Володимир–Волинський район – 1 випадок: Нововолинська ТГ (1);
Камінь-Каширський район – 1 випадок: Любешівська ТГ (1).
Луцький район – 159 хворих:
Луцька ТГ – 96 хворих
Боратинська ТГ – 7 хворих
Горохівська ТГ – 2 хворих
Ківерцівська ТГ – 10 хворих
Мар’янівська ТГ – 3 хворих
Олицька ТГ – 1 хворий
Підгайцівська ТГ – 24 хворих
Рожищенська ТГ – 3 хворих
Торчинська ТГ – 3 хворих
Цуманська ТГ – 10 хворих
Володимир-Волинський район – 16 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 5 хворих
Литовезька ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 4 хворих
Павлівська ТГ – 4 хворих
Устилузька ТГ – 2 хворих
Камінь-Каширський район – 13 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 2 хворих
Любешівська ТГ – 10 хворих
Маневицька ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 15 хворих:
Дубечненська ТГ – 3 хворих
Ковельська ТГ – 7 хворих
Любомльська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 3 хворих
Шацька ТГ – 1 хворий
Госпіталізовано – 36 хворих, 167 лікується амбулаторно.
Методом ПЛР всього обстежено 406065 осіб, за останню добу – 903 особи.
За добу 24 грудня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 3062 щеплення.
Першою дозою щеплено 1112 особи та другою дозою – 1945 осіб, додатковою дозою – 5 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 319 395 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 282 863 людини, додаткову дозу – 9 людей.
Загалом проведено 602 267 щеплень.
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