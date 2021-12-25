За добу на Волині виявили 203 нові випадки коронавірусу, четверо людей померло

Станом на ранок 25.12.2021 року на Волині протягом попередньої доби зареєстровано 203 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.Про це інформує ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».Усього станом на 25 грудня в області зареєстровано 103 103 випадки.Одужало – 98 732 особи (за останню добу – 395).(осіб) – 2157, з них за останню добу – 4:Луцький район – 2 випадки: Луцька ТГ (2);Володимир–Волинський район – 1 випадок: Нововолинська ТГ (1);Камінь-Каширський район – 1 випадок: Любешівська ТГ (1).Луцька ТГ – 96 хворихБоратинська ТГ – 7 хворихГорохівська ТГ – 2 хворихКіверцівська ТГ – 10 хворихМар’янівська ТГ – 3 хворихОлицька ТГ – 1 хворийПідгайцівська ТГ – 24 хворихРожищенська ТГ – 3 хворихТорчинська ТГ – 3 хворихЦуманська ТГ – 10 хворихВолодимир-Волинська ТГ – 5 хворихЛитовезька ТГ – 1 хворийНововолинська ТГ – 4 хворихПавлівська ТГ – 4 хворихУстилузька ТГ – 2 хворихКамінь-Каширська ТГ – 2 хворихЛюбешівська ТГ – 10 хворихМаневицька ТГ – 1 хворийДубечненська ТГ – 3 хворихКовельська ТГ – 7 хворихЛюбомльська ТГ – 1 хворийСтаровижівська ТГ – 3 хворихШацька ТГ – 1 хворийГоспіталізовано – 36 хворих, 167 лікується амбулаторно.Методом ПЛР всього обстежено 406065 осіб, за останню добу – 903 особи.За добу 24 грудня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 3062 щеплення.Першою дозою щеплено 1112 особи та другою дозою – 1945 осіб, додатковою дозою – 5 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 319 395 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 282 863 людини, додаткову дозу – 9 людей.Загалом проведено 602 267 щеплень.