На Волині школяр отруївся спиртом: його госпіталізували





Про це



Інцидент трапився 24 грудня близько 16-ї години.



14-річного хлопця з діагнозом отруєння етанолом госпіталізували у Володимир-Волинське ТМО.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі підліток отруївся алкоголем.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Інцидент трапився 24 грудня близько 16-ї години.14-річного хлопця з діагнозом отруєння етанолом госпіталізували у Володимир-Волинське ТМО.

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