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На Волині школяр отруївся спиртом: його госпіталізували

На Волині школяр отруївся спиртом: його госпіталізували
У Володимирі підліток отруївся алкоголем.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Інцидент трапився 24 грудня близько 16-ї години.

14-річного хлопця з діагнозом отруєння етанолом госпіталізували у Володимир-Волинське ТМО.

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Теги: отруївся алкоголем, Володимир, підліток, госпіталізували
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Сьогодні, 12:15
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