На Волині школяр отруївся спиртом: його госпіталізували
Сьогодні, 12:15
У Володимирі підліток отруївся алкоголем.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Інцидент трапився 24 грудня близько 16-ї години.
14-річного хлопця з діагнозом отруєння етанолом госпіталізували у Володимир-Волинське ТМО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Інцидент трапився 24 грудня близько 16-ї години.
14-річного хлопця з діагнозом отруєння етанолом госпіталізували у Володимир-Волинське ТМО.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ДТП на Волині: Dodge влетів у маршрутку
Сьогодні, 12:30
На Волині школяр отруївся спиртом: його госпіталізували
Сьогодні, 12:15
Частина будинків у Луцьку – вже з теплом
Сьогодні, 11:42
На Волині дитина намагалася вчинити самогубство
Сьогодні, 11:37
Медіа