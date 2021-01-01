ДТП на Волині: Dodge влетів у маршрутку
Сьогодні, 12:30
25-го грудня на перехресті вулиць Шахтарської та Святого Володимира у Нововолинську трапилась ДТП за участю легкового автомобіля Dodge та пасажирського автобуса.
Про це пише БУГ.
Як повідомляють очевидці, жінка за кермом автомобіля не вписалась в поворот та в’їхала у маршрутку.
Обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. Інформації про постраждали наразі немає.
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Про це пише БУГ.
Як повідомляють очевидці, жінка за кермом автомобіля не вписалась в поворот та в’їхала у маршрутку.
Обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. Інформації про постраждали наразі немає.
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