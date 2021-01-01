ДТП на Волині: Dodge влетів у маршрутку





Про це пише



Як повідомляють очевидці, жінка за кермом автомобіля не вписалась в поворот та в’їхала у маршрутку.



Обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. Інформації про постраждали наразі немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25-го грудня на перехресті вулиць Шахтарської та Святого Володимира у Нововолинську трапилась ДТП за участю легкового автомобіля Dodge та пасажирського автобуса.Про це пише БУГ. Як повідомляють очевидці, жінка за кермом автомобіля не вписалась в поворот та в’їхала у маршрутку.Обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. Інформації про постраждали наразі немає.

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