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ДТП на Волині: Dodge влетів у маршрутку

ДТП на Волині: Dodge влетів у маршрутку
25-го грудня на перехресті вулиць Шахтарської та Святого Володимира у Нововолинську трапилась ДТП за участю легкового автомобіля Dodge та пасажирського автобуса.

Про це пише БУГ.

Як повідомляють очевидці, жінка за кермом автомобіля не вписалась в поворот та в’їхала у маршрутку.

Обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. Інформації про постраждали наразі немає.

ДТП на Волині: Dodge влетів у маршрутку

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Теги: Нововолинськ, ДТП, маршрутка
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