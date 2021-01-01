На Волині 12 громад матимуть Дія.Центри

24 грудня 2021 року, заступниця очільника області з питань цифрової трансформації, цифрового розвитку та цифровізаціїспільно з керівником експертної групи розвитку мережі ЦНАПів Мінцифри обговорили порядок облаштування волинських ЦНАПів позначеннями «Дія.Центр».Про це інформують у пресслужбі ОДА.Участь в онлайн-нараді також взяли представники територіальних громад, які подавали клопотання на отримання субвенції для розвитку центрів надання адміністративних послуг «Дія». Серед них – Берестечківська, Володимирська, Ковельська, Нововолинська, Любомльська міські громади, Головненська, Мар’янівська, Цуманська селищна, Вишнівська, Зимнівська, Литовезька, Смідинська сільські ТГ – це ще 12 ЦНАПів, які будуть оновлені до єдиних сучасних стандартів.В ході наради обговорили стан реалізації проєктів, які фінансуються за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі ЦНАП та орієнтовні дати відкриття ЦНАПів області у форматі «Дія.Центр».Нагадаємо, 23 грудня 2021 року, відкриття такого центру відбулося у Шацьку – першого в області ЦНАПу, що був оновлений за кошти субвенції з державного бюджету. Зокрема, тут відремонтували перший поверх старого адмінприміщення Шацької селищної ради та створили Дія.Центр за кошти державного бюджету у сумі понад 2 млн гривень.До слова, ще 8 волинських громад (Устилузька, Любомльська, Ківерцівська, Луцька міські громади, Старовижівська, Ратнівська, Турійська селищні та Підгацівська сільська ТГ) подали клопотання до Мінцифри щодо облаштування своїх ЦНАПів позначенням «Центр Дії». Тож учасники наради обговорили перспективи реалізації цієї ініціативи.