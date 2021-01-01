У Луцькому СІЗО змінився керівник
Сьогодні, 15:25
У державній установі "Луцький слідчий ізолятор" начальником став майор внутрішньої служби Гульоватий Андрій Ігорович.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці установи.
Начальником Департаменту з питань виконання кримінальних покарань підполковником внутрішньої служби Сергій Гречанюк та начальник Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань підполковником внутрішньої служби Ярослав Бойко 25 грудня представили колективу нового начальника установи- майора внутрішньої служби Гульоватого Андрія Ігоровича.
Також, були визначені пріоритети в роботі та виконання поставлених завдань. В подальшому керівники побажали оптимізму, реалізації ідей і задуманих планів.
В ході візиту в супроводі нового начальника здійснили обхід території установи, харчоблоку, складських приміщень, камерних приміщень, де утримуються жінки та неповнолітні, камерних приміщень з поліпшеними умовами тримання.
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Про це йдеться на фейсбук-сторінці установи.
Начальником Департаменту з питань виконання кримінальних покарань підполковником внутрішньої служби Сергій Гречанюк та начальник Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань підполковником внутрішньої служби Ярослав Бойко 25 грудня представили колективу нового начальника установи- майора внутрішньої служби Гульоватого Андрія Ігоровича.
Також, були визначені пріоритети в роботі та виконання поставлених завдань. В подальшому керівники побажали оптимізму, реалізації ідей і задуманих планів.
В ході візиту в супроводі нового начальника здійснили обхід території установи, харчоблоку, складських приміщень, камерних приміщень, де утримуються жінки та неповнолітні, камерних приміщень з поліпшеними умовами тримання.
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