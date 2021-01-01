У Луцькому СІЗО змінився керівник

Гульоватий Андрій Ігорович.



Про це йдеться на фейсбук-сторінці установи.



Начальником Департаменту з питань виконання кримінальних покарань підполковником внутрішньої служби Сергій Гречанюк та начальник Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань підполковником внутрішньої служби Ярослав Бойко 25 грудня представили колективу нового начальника установи- майора внутрішньої служби Гульоватого Андрія Ігоровича.



Також, були визначені пріоритети в роботі та виконання поставлених завдань. В подальшому керівники побажали оптимізму, реалізації ідей і задуманих планів.



В ході візиту в супроводі нового начальника здійснили обхід території установи, харчоблоку, складських приміщень, камерних приміщень, де утримуються жінки та неповнолітні, камерних приміщень з поліпшеними умовами тримання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У державній установі "Луцький слідчий ізолятор" начальником став майор внутрішньої службиПро це йдеться на фейсбук-сторінці установи.Начальником Департаменту з питань виконання кримінальних покарань підполковником внутрішньої службита начальник Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань підполковником внутрішньої служби25 грудня представили колективу нового начальника установи- майора внутрішньої служби Гульоватого Андрія Ігоровича.Також, були визначені пріоритети в роботі та виконання поставлених завдань. В подальшому керівники побажали оптимізму, реалізації ідей і задуманих планів.В ході візиту в супроводі нового начальника здійснили обхід території установи, харчоблоку, складських приміщень, камерних приміщень, де утримуються жінки та неповнолітні, камерних приміщень з поліпшеними умовами тримання.

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