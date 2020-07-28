У Львівській області вибухнув газ у приватному житловому будинку: є постраждалі





Як повідомили ДСНС, вибух (попередньо газоповітряної суміші) стався 25 грудня вранці.



Внаслідок вибуху будинок повністю зруйновано, постраждали 5 осіб. До ліквідації наслідків надзвичайної події від ДСНС залучено 8 осіб та 2 одиниці техніки.



У якому стані постраждалі не повідомляють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Ниновичі Львівської області внаслідок вибуху газу у приватному будинку постраждали 5 осіб.Як повідомили ДСНС, вибух (попередньо газоповітряної суміші) стався 25 грудня вранці.Внаслідок вибуху будинок повністю зруйновано, постраждали 5 осіб. До ліквідації наслідків надзвичайної події від ДСНС залучено 8 осіб та 2 одиниці техніки.У якому стані постраждалі не повідомляють.

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