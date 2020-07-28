вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Львівській області вибухнув газ у приватному житловому будинку: є постраждалі

У Львівській області вибухнув газ у приватному житловому будинку: є постраждалі
У селі Ниновичі Львівської області внаслідок вибуху газу у приватному будинку постраждали 5 осіб.

Як повідомили ДСНС, вибух (попередньо газоповітряної суміші) стався 25 грудня вранці.

Внаслідок вибуху будинок повністю зруйновано, постраждали 5 осіб. До ліквідації наслідків надзвичайної події від ДСНС залучено 8 осіб та 2 одиниці техніки.

У якому стані постраждалі не повідомляють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вибух, будинок, Львівщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«За комфортні умови треба платити», – митрополит Михаїл про платні свічки у церкві
Сьогодні, 17:10
У Львівській області вибухнув газ у приватному житловому будинку: є постраждалі
Сьогодні, 16:11
У Луцькому СІЗО змінився керівник
Сьогодні, 15:25
На заробітках у Польщі зник волинянин. ФОТО
Сьогодні, 14:15
На Волині з пожежі у власній квартирі врятували жінку
Сьогодні, 13:27
Схожі новини
У Польщі затримали українця, який на замовлення підірвав будинок У Польщі затримали українця, який на замовлення підірвав будинок
29 червень, 09:59
Повилітали вікна з рамами: у Києві стався вибух у квартирі Повилітали вікна з рамами: у Києві стався вибух у квартирі
20 січень, 22:43
На Львівщині внаслідок вибуху автомобіля загинув чоловік На Львівщині внаслідок вибуху автомобіля загинув чоловік
28 липень, 2020, 10:41
Зніс вщент: на Дніпропетровщині вибух зруйнував будинок. ФОТО. ВІДЕО Зніс вщент: на Дніпропетровщині вибух зруйнував будинок. ФОТО. ВІДЕО
30 березень, 2019, 06:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«За комфортні умови треба платити», – митрополит Михаїл про платні свічки у церкві
Сьогодні, 17:10
 0
У Львівській області вибухнув газ у приватному житловому будинку: є постраждалі
Сьогодні, 16:11
 0
У Луцькому СІЗО змінився керівник
Сьогодні, 15:25
 0
На заробітках у Польщі зник волинянин. ФОТО
Сьогодні, 14:15
 0
На Волині з пожежі у власній квартирі врятували жінку
Сьогодні, 13:27
 0
Медіа
відео
1/8