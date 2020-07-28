У Львівській області вибухнув газ у приватному житловому будинку: є постраждалі
Сьогодні, 16:11
У селі Ниновичі Львівської області внаслідок вибуху газу у приватному будинку постраждали 5 осіб.
Як повідомили ДСНС, вибух (попередньо газоповітряної суміші) стався 25 грудня вранці.
Внаслідок вибуху будинок повністю зруйновано, постраждали 5 осіб. До ліквідації наслідків надзвичайної події від ДСНС залучено 8 осіб та 2 одиниці техніки.
У якому стані постраждалі не повідомляють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як повідомили ДСНС, вибух (попередньо газоповітряної суміші) стався 25 грудня вранці.
Внаслідок вибуху будинок повністю зруйновано, постраждали 5 осіб. До ліквідації наслідків надзвичайної події від ДСНС залучено 8 осіб та 2 одиниці техніки.
У якому стані постраждалі не повідомляють.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Львівській області вибухнув газ у приватному житловому будинку: є постраждалі
Сьогодні, 16:11
У Луцькому СІЗО змінився керівник
Сьогодні, 15:25
На заробітках у Польщі зник волинянин. ФОТО
Сьогодні, 14:15
На Волині з пожежі у власній квартирі врятували жінку
Сьогодні, 13:27
Медіа