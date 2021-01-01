Голубовська розповіла про нові особливості COVID-19, викликаного штамом Омікрон
Сьогодні, 05:00
Коронавірус, викликаний новим штамом Омікрон, має свої особливості. Зокрема, це підвищена температура тіла на самому початку хвороби, яка може досягати 39 градусів і вище через велике вірусне навантаження.
При цьому до тяжкої дихальної недостатності здебільшого не доходить. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла провідна інфекціоністка МОЗ України Ольга Голубовська.
Медикиня зазначила, що Омікрон небезпечний і для вакцинованих людей, зокрема тих, хто має в організмі багато антитіл. За її словами, також почастішали випадки повторного зараження COVID-19.
Голубовська пояснила, що такі особливості цього варіанту пов'язані з його мутаціями. Він може уникати дії нейтралізуючих антитіл і швидко передаватися великій кількості людей, але при цьому рідше викликає тяжкий перебіг хвороби.
"Нас очікує зростання захворюваності, яке в цілому обіцяє бути не таким трагічним. Але розраховувати на повне благополуччя ще рано – групи ризику будуть все-таки вразливі до важкого перебігу, повністю розслаблятися не варто", – написала лікарка.
Інфекціоністка сказала, що найефективніше себе проявляє лікування COVID-пацієнтів противірусними препаратами в перший тиждень після встановлення діагнозу. Це стосується як вакцинованих, так і невакцинованих хворих.
Вона знову згадала препарат "Ремдесівір", який призначають при коронавірусі, і висловила невдоволення тим, що деякі медики не хочуть його застосовувати.
"Вся ця вакханалія призводить до одного – ми втрачаємо хворих, яких можна було врятувати...Якщо лікарям не допомагають наші лекції, наш досвід, нормативні документи, тоді я звертаюся до пацієнтів із груп ризику – не затягуйте зі зверненням до лікаря для вирішення питання про раннє лікування", – наголосила Голубовська.
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При цьому до тяжкої дихальної недостатності здебільшого не доходить. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла провідна інфекціоністка МОЗ України Ольга Голубовська.
Медикиня зазначила, що Омікрон небезпечний і для вакцинованих людей, зокрема тих, хто має в організмі багато антитіл. За її словами, також почастішали випадки повторного зараження COVID-19.
Голубовська пояснила, що такі особливості цього варіанту пов'язані з його мутаціями. Він може уникати дії нейтралізуючих антитіл і швидко передаватися великій кількості людей, але при цьому рідше викликає тяжкий перебіг хвороби.
"Нас очікує зростання захворюваності, яке в цілому обіцяє бути не таким трагічним. Але розраховувати на повне благополуччя ще рано – групи ризику будуть все-таки вразливі до важкого перебігу, повністю розслаблятися не варто", – написала лікарка.
Інфекціоністка сказала, що найефективніше себе проявляє лікування COVID-пацієнтів противірусними препаратами в перший тиждень після встановлення діагнозу. Це стосується як вакцинованих, так і невакцинованих хворих.
Вона знову згадала препарат "Ремдесівір", який призначають при коронавірусі, і висловила невдоволення тим, що деякі медики не хочуть його застосовувати.
"Вся ця вакханалія призводить до одного – ми втрачаємо хворих, яких можна було врятувати...Якщо лікарям не допомагають наші лекції, наш досвід, нормативні документи, тоді я звертаюся до пацієнтів із груп ризику – не затягуйте зі зверненням до лікаря для вирішення питання про раннє лікування", – наголосила Голубовська.
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