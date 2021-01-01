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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 26 грудня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 26 грудня
Завтра, 26 грудня, синоптики прогнозують на території Волинської області мінливу хмарність, без опадів.

Про це інформують у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15⁰ морозу, вдень 3-8⁰ морозу.

У Луцьку вночі 11-13⁰ морозу, вдень 4-6⁰ морозу.

Увесь день у Луцьку небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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