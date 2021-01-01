У 2022 році на Світязі запрацює новий спорткомплекс. ФОТО

На базі спортивно-оздоровчого табору «Гарт» у селі Світязь Шацького району зводиться новий спортивний комплекс. Готовність будівництва, яке активно тривало упродовж 2021 року, складає понад 70% та буде завершене у прийдешньому році.Про це повідомляє пресслужба ОДА.Масштабне будівництво стартувало у поточному році в рамках програми Президента України«Велике будівництво». Завдяки оперативній роботі будівельників «з нуля» зведено дві зблоковані споруди з окремими виходами назовні.Встановлені та вкриті зовнішнім покриттям металеві конструкції стін майбутнього спортзалу. Збудовано триповерхову господарську частину комплексу. Загальна площа спортивного закладу – майже 2,5 тисячі квадратних метрів.Мультифункціональний спортивний комплекс на березі озера Світязь відповідатиме усім стандартам інклюзивності та безбар’єрності. При проєктуванні та будівництві основною з вимог було врахування потреб малобільних груп населення, тож уся територія комплексу буде оснащена пандусами, а триповерхова будівля забезпечена ліфтами.У зв’язку з коригуванням проєктно-кошторисної документації регіональна комісія ДФРР перенесла термін завершення будівельних робіт на 2022 рік. Однак готовність комплексу становить понад 70 відсотків. Накриття даху, зовнішні облицювальні та внутрішні ремонтні роботи будуть продовжені на повну потужність із настанням нового будівельного сезону.