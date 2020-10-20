Митрополит Михаїл пояснив, чому його нема у Facebook
Сьогодні, 06:12
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл каже, що не бачить потреби бути присутнім у соцмережах, адже має достатньо майданчиків для того, щоб висловити свою позицію і поспілкуватися з людьми.
Про це він сказав у програмі «Духовна абетка» 22 грудня на 12 каналі.
«На сьогодні я не вважаю це за необхідне. Мене зустріти і зі мною розмовляти може будь-хто будь-коли. По телефону чи в будь-якому іншому форматі зв’язку я завжди відкритий. Потрібно лише одне – захотіти.
Якщо я сам не на безпосередньому зв’язку, то є люди, через яких можна сконтактувати зі мною.
Тому на сьогодні я не знайшов ще крайньої необхідності з кимось спілкуватися чи заявляти про свою якусь позицію у фейсбуці. Моя позиція і так відома. До того ж я маю багато майданчиків висловити свою думку, а люди мають можливість мене зустріти і запитати», – запевняє митрополит.
Водночас він припускає, що у майбутньому все може змінитися.
«Все тече, все змінюється. Як тільки я побачу в цьому якусь необхідність – буду користуватися. Я не кажу, що це погано. Усім, що на благо людям, можна користуватися», – додав владика Михаїл.
Нагадаємо, митрополит Михаїл пояснив, чи є у грошах щастя, та розповів, чому парафії перестали переходити в ПЦУ.
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл каже, що не бачить потреби бути присутнім у соцмережах
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Про це він сказав у програмі «Духовна абетка» 22 грудня на 12 каналі.
«На сьогодні я не вважаю це за необхідне. Мене зустріти і зі мною розмовляти може будь-хто будь-коли. По телефону чи в будь-якому іншому форматі зв’язку я завжди відкритий. Потрібно лише одне – захотіти.
Якщо я сам не на безпосередньому зв’язку, то є люди, через яких можна сконтактувати зі мною.
Тому на сьогодні я не знайшов ще крайньої необхідності з кимось спілкуватися чи заявляти про свою якусь позицію у фейсбуці. Моя позиція і так відома. До того ж я маю багато майданчиків висловити свою думку, а люди мають можливість мене зустріти і запитати», – запевняє митрополит.
Водночас він припускає, що у майбутньому все може змінитися.
«Все тече, все змінюється. Як тільки я побачу в цьому якусь необхідність – буду користуватися. Я не кажу, що це погано. Усім, що на благо людям, можна користуватися», – додав владика Михаїл.
Нагадаємо, митрополит Михаїл пояснив, чи є у грошах щастя, та розповів, чому парафії перестали переходити в ПЦУ.
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл каже, що не бачить потреби бути присутнім у соцмережах
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