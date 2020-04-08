Які продукти найбільше здорожчали на Волині





Про це пише



Загалом з початку року їжа та послуги в області здорожчали в середньому на 9,4 %.



На що зросли ціни



За даними обласного управління статистики, найбільше за останній місяць подорожчали молоко (на 8,4 %), овочі (на 8,3 %) та яловичина і телятина (на 8,0 %). Також значно зросли ціни на сало, макаронні вироби, продукти переробки зернових, рис, сметану, кисломолочну продукцію, хліб та сири різних видів.



Продовжує зростати ціна соняшникової олії. За останній місяць вона здорожчала на 3,8 %. Загалом, з початку року, вартість соняшникової олії на споживчих ринках області збільшилася на понад 45 %.



Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 1,9%, що пов'язано з подорожчанням алкогольних напоїв на 2,9%.



Що здешевшало



В управлінні статистики порахували, що в області за останній місяць зменшилася ціна на фрукти. Вони зменшилися у ціні на 7,4 %. Також на ринках відмітили здешевшання м'яса свинини і птиці. На 2,4 % зменшилася ціна на цукор.



Одяг і взуття подешевшали на 0,4 %, у тому числі взуття – на 0,9 %, одяг – на 0,5 %.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останній місяць вартість продуктів на споживчих ринках області збільшилася на 1,3 %. Найбільше здорожчали молоко, овочі та м'ясо яловичини.Про це пише Суспільне. Загалом з початку року їжа та послуги в області здорожчали в середньому на 9,4 %.За даними обласного управління статистики, найбільше за останній місяць подорожчали молоко (на 8,4 %), овочі (на 8,3 %) та яловичина і телятина (на 8,0 %). Також значно зросли ціни на сало, макаронні вироби, продукти переробки зернових, рис, сметану, кисломолочну продукцію, хліб та сири різних видів.Продовжує зростати ціна соняшникової олії. За останній місяць вона здорожчала на 3,8 %. Загалом, з початку року, вартість соняшникової олії на споживчих ринках області збільшилася на понад 45 %.Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 1,9%, що пов'язано з подорожчанням алкогольних напоїв на 2,9%.В управлінні статистики порахували, що в області за останній місяць зменшилася ціна на фрукти. Вони зменшилися у ціні на 7,4 %. Також на ринках відмітили здешевшання м'яса свинини і птиці. На 2,4 % зменшилася ціна на цукор.Одяг і взуття подешевшали на 0,4 %, у тому числі взуття – на 0,9 %, одяг – на 0,5 %.

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