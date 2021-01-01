Як можна перевірити субсидії онлайн
Сьогодні, 21:45
Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла про те, як дізнатися онлайн про призначення субсидії.
Про це вона повідомила в інтерв’ю виданню «Факти».
Згідно зі словами Лазебної, по-перше, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення має повідомити людину про те, яке рішення було прийнято за її заявою: призначено субсидію чи відмовлено в ній.
Зокрема, повідомити про це мають протягом трьох днів з дня прийняття рішення.
«По-друге, дійсно, людина може, не виходячи з дому, самостійно перевірити, чи призначено їй субсидію за даними Єдиного державного реєстру одержувачів житлових субсидій», – сказала очільниця Мінсоцполітики.
Зазначається, що реєстр можна знайти за посиланням.
При цьому, пошук в реєстрі проводиться за адресою. Можна подивитися, чи призначено субсидію, на який термін, які суми щомісячних нарахувань. Інформація оновлюється один раз на місяць – на початку поточного місяця за попередній місяць.
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Про це вона повідомила в інтерв’ю виданню «Факти».
Згідно зі словами Лазебної, по-перше, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення має повідомити людину про те, яке рішення було прийнято за її заявою: призначено субсидію чи відмовлено в ній.
Зокрема, повідомити про це мають протягом трьох днів з дня прийняття рішення.
«По-друге, дійсно, людина може, не виходячи з дому, самостійно перевірити, чи призначено їй субсидію за даними Єдиного державного реєстру одержувачів житлових субсидій», – сказала очільниця Мінсоцполітики.
Зазначається, що реєстр можна знайти за посиланням.
При цьому, пошук в реєстрі проводиться за адресою. Можна подивитися, чи призначено субсидію, на який термін, які суми щомісячних нарахувань. Інформація оновлюється один раз на місяць – на початку поточного місяця за попередній місяць.
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