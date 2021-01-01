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У волинському місті відкрили резиденцію Святого Миколая. ФОТО

У волинському місті відкрили резиденцію Святого Миколая. ФОТО
25-го грудня о 15:00 біля головної ялинки Нововолинська відбулось відкриття резиденції Святого Миколая, а також о 16:00 стартувала робота Різдвяного ярмарку на майдані Незалежності.

Про це пише БУГ.

Святковий ярмарок працюватиме з 25 грудня до 25 січня з 10:00 до 22:00. Діяльність резиденції Святого Миколая триватиме менше – 25, 27, 29 та 30-го грудня з 15:00 по 19:00, а 26-го грудня з 14:00 по 20:00.

Відкриття будиночку Святого Миколая супроводжувалось чималою кількістю цікавих розваг для діток спільно з казковими героями.

Малеча спілкувалась з Святим Миколаєм та брала участь в іграх від снігуроньки та сніговика.

На Різдвяному ярмарку мешканці міста куштували смачну вуличну їжу та зігрівались напоями від місцевих виробників. До речі, він також працюватиме для відвідувачів у новорічну ніч.
У волинському місті відкрили резиденцію Святого Миколая. ФОТО
У волинському місті відкрили резиденцію Святого Миколая. ФОТО
У волинському місті відкрили резиденцію Святого Миколая. ФОТО
У волинському місті відкрили резиденцію Святого Миколая. ФОТО
У волинському місті відкрили резиденцію Святого Миколая. ФОТО
У волинському місті відкрили резиденцію Святого Миколая. ФОТО
У волинському місті відкрили резиденцію Святого Миколая. ФОТО
У волинському місті відкрили резиденцію Святого Миколая. ФОТО
У волинському місті відкрили резиденцію Святого Миколая. ФОТО
У волинському місті відкрили резиденцію Святого Миколая. ФОТО
У волинському місті відкрили резиденцію Святого Миколая. ФОТО

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Теги: резиденція Святого Миколая, Нововолинськ
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