У волинському місті відкрили резиденцію Святого Миколая. ФОТО





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Святковий ярмарок працюватиме з 25 грудня до 25 січня з 10:00 до 22:00. Діяльність резиденції Святого Миколая триватиме менше – 25, 27, 29 та 30-го грудня з 15:00 по 19:00, а 26-го грудня з 14:00 по 20:00.



Відкриття будиночку Святого Миколая супроводжувалось чималою кількістю цікавих розваг для діток спільно з казковими героями.



Малеча спілкувалась з Святим Миколаєм та брала участь в іграх від снігуроньки та сніговика.



На Різдвяному ярмарку мешканці міста куштували смачну вуличну їжу та зігрівались напоями від місцевих виробників. До речі, він також працюватиме для відвідувачів у новорічну ніч.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25-го грудня о 15:00 біля головної ялинки Нововолинська відбулось відкриття резиденції Святого Миколая, а також о 16:00 стартувала робота Різдвяного ярмарку на майдані Незалежності.Про це пише БУГ. Святковий ярмарок працюватиме з 25 грудня до 25 січня з 10:00 до 22:00. Діяльність резиденції Святого Миколая триватиме менше – 25, 27, 29 та 30-го грудня з 15:00 по 19:00, а 26-го грудня з 14:00 по 20:00.Відкриття будиночку Святого Миколая супроводжувалось чималою кількістю цікавих розваг для діток спільно з казковими героями.Малеча спілкувалась з Святим Миколаєм та брала участь в іграх від снігуроньки та сніговика.На Різдвяному ярмарку мешканці міста куштували смачну вуличну їжу та зігрівались напоями від місцевих виробників. До речі, він також працюватиме для відвідувачів у новорічну ніч.

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