У волинському місті відкрили резиденцію Святого Миколая. ФОТО
Сьогодні, 00:44
25-го грудня о 15:00 біля головної ялинки Нововолинська відбулось відкриття резиденції Святого Миколая, а також о 16:00 стартувала робота Різдвяного ярмарку на майдані Незалежності.
Про це пише БУГ.
Святковий ярмарок працюватиме з 25 грудня до 25 січня з 10:00 до 22:00. Діяльність резиденції Святого Миколая триватиме менше – 25, 27, 29 та 30-го грудня з 15:00 по 19:00, а 26-го грудня з 14:00 по 20:00.
Відкриття будиночку Святого Миколая супроводжувалось чималою кількістю цікавих розваг для діток спільно з казковими героями.
Малеча спілкувалась з Святим Миколаєм та брала участь в іграх від снігуроньки та сніговика.
На Різдвяному ярмарку мешканці міста куштували смачну вуличну їжу та зігрівались напоями від місцевих виробників. До речі, він також працюватиме для відвідувачів у новорічну ніч.
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Про це пише БУГ.
Святковий ярмарок працюватиме з 25 грудня до 25 січня з 10:00 до 22:00. Діяльність резиденції Святого Миколая триватиме менше – 25, 27, 29 та 30-го грудня з 15:00 по 19:00, а 26-го грудня з 14:00 по 20:00.
Відкриття будиночку Святого Миколая супроводжувалось чималою кількістю цікавих розваг для діток спільно з казковими героями.
Малеча спілкувалась з Святим Миколаєм та брала участь в іграх від снігуроньки та сніговика.
На Різдвяному ярмарку мешканці міста куштували смачну вуличну їжу та зігрівались напоями від місцевих виробників. До речі, він також працюватиме для відвідувачів у новорічну ніч.
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