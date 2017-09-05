Через Волинь вертольотом хотіли перевезти сигарети до Польщі
Сьогодні, 03:55
На Волині судили уродженця Харківщини, який за допомогою гелікоптера хотів незаконно переміщати тютюнові вироби через кордон до Польщі.
Про це стало відомо з вироку Турійського районного суду Волинської області, пише ІА Волинські новини.
З матеріалів справи вбачається, що 31 березня обвинувачений вступив у змову з іншими двома співвиконавцями злочину, які придбали гелікоптер Robinson r-44. З квітня по травень обвинувачений здійснював пробні польоти, обладнавши гелікоптер металоконструкцією, в якій знаходилися коробки з тютюновими виробами.
19 травня 2021 обвинувачений був затриманий співробітниками УСБУ у Волинській області, коли зі співучасниками злочину хотів завантажити в приєднану до гелікоптера конструкцію коробки з тютюновими виробами та без відповідного дозволу злетіти з вантажем у напрямку Польщі.
Між прокурором та підозрюваним уклали угоду про визнання винуватості, яку суд затвердив, призначивши злочинцю покарання у виді штрафу – 3 тисячі 400 гривень.
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Про це стало відомо з вироку Турійського районного суду Волинської області, пише ІА Волинські новини.
З матеріалів справи вбачається, що 31 березня обвинувачений вступив у змову з іншими двома співвиконавцями злочину, які придбали гелікоптер Robinson r-44. З квітня по травень обвинувачений здійснював пробні польоти, обладнавши гелікоптер металоконструкцією, в якій знаходилися коробки з тютюновими виробами.
19 травня 2021 обвинувачений був затриманий співробітниками УСБУ у Волинській області, коли зі співучасниками злочину хотів завантажити в приєднану до гелікоптера конструкцію коробки з тютюновими виробами та без відповідного дозволу злетіти з вантажем у напрямку Польщі.
Між прокурором та підозрюваним уклали угоду про визнання винуватості, яку суд затвердив, призначивши злочинцю покарання у виді штрафу – 3 тисячі 400 гривень.
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