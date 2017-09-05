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Через Волинь вертольотом хотіли перевезти сигарети до Польщі

Через Волинь вертольотом хотіли перевезти сигарети до Польщі
На Волині судили уродженця Харківщини, який за допомогою гелікоптера хотів незаконно переміщати тютюнові вироби через кордон до Польщі.

Про це стало відомо з вироку Турійського районного суду Волинської області, пише ІА Волинські новини.

З матеріалів справи вбачається, що 31 березня обвинувачений вступив у змову з іншими двома співвиконавцями злочину, які придбали гелікоптер Robinson r-44. З квітня по травень обвинувачений здійснював пробні польоти, обладнавши гелікоптер металоконструкцією, в якій знаходилися коробки з тютюновими виробами.

19 травня 2021 обвинувачений був затриманий співробітниками УСБУ у Волинській області, коли зі співучасниками злочину хотів завантажити в приєднану до гелікоптера конструкцію коробки з тютюновими виробами та без відповідного дозволу злетіти з вантажем у напрямку Польщі.

Між прокурором та підозрюваним уклали угоду про визнання винуватості, яку суд затвердив, призначивши злочинцю покарання у виді штрафу – 3 тисячі 400 гривень.

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Теги: сигарети, контрабанда, Польща, вертольот
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