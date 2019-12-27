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Як прикрасили Луцьк до новорічних свят. ВІДЕО

Як прикрасили Луцьк до новорічних свят. ВІДЕО
До прикрашання Луцька цього року залучили дизайнерів та місцевих митців. В центрі міста, окрім звичних ялинок, розмістили серію авторських витинанок та величезне панно.

Про це розповіла Суспільному начальниця управління туризму та промоції Луцька Катерина Теліпська.

Зі слів директора департаменту житлово-комунального господарства Луцька Микола Осіюк, на прикрашання міста до різдвяно-новорічних свят витратили орієнтовно 400 тисяч гривень.

"Місто різдвяних янголів"

Центральні вулиці Луцька прикрашають майже 50 витинанок на різдвяну тематику. Мистецький проєкт "Місто різдвяних янголів" створили й оновили цього року викладачі міської художньої школи.
Як прикрасили Луцьк до новорічних свят. ВІДЕО

На Театральному майдані – витинанки розмірами до чотирьох метрів. Інсталяції зроблені вручну з металу, будівельної сітки, ізоляційної фольги та електрогірлянд, розповіла художниця, яка працювала над створенням витинанок, Віра Конська.

"В Україні такого ще не робили, саме на такому матеріалі. Він поводитися добре на вулиці. Удень він теж виглядає святково", – каже художниця.
Як прикрасили Луцьк до новорічних свят. ВІДЕО

27-метрове панно

Ще одна новинка в оздобленні міста – панно на багатоповерхівці на Театральному майдані із зображенням вікон, у яких видно прикрашання ялинки і панує дух свята, — каже Катерина Теліпська, начальниця управління туризму та промоції Луцька.

"Ми запропонували цю ідею реалізувати дизайнерці Катерині Яцушик. З монтажем дизайном і друком, а це полотно висотою 27 метрів і шириною 6 метрів, це коштувало орієнтовно 30 тисяч гривень", – зазначила посадовиця.
Як прикрасили Луцьк до новорічних свят. ВІДЕО

Унікальне тріо

Катерина Теліпська говорить: до унікальних атрибутів в оздобленні міста належать центральні новорічні ялинки – три живих дерева. "Цим Луцьк і вирізняється з-поміж інших міст України", – додає керівниця управління туризму.
Як прикрасили Луцьк до новорічних свят. ВІДЕО

Вперше три ялинки на Театральному майдані декорувати у кінці 2008 року, коли відмовилися від встановлення зрубаного дерева. Деревам більше 40 років. Нині одна із ялинок почала хилитися. Зі слів начальниці відділу екології Луцька Оксани Лисак, восени цього року отримали висновок фітопатолога про те, що ялинки хворіють. Попри це прикрашати їх можна, – додала екологиня.

"Заходи з прикрашання, використання їх як новорічного символу не є якимось критичним для їхнього стану. При прикрашанні ялин застосовують фіксуючі елементи, щоб ялинки не страждали від надмірної ваги, того, що на них повішено і так далі", – сказала Оксана Лисак.


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Теги: Луцьк, інсталяції, прикраси
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