Синоптики озвучили прогноз погоди на Новий рік





Холодніше стане вже 2-3 січня. Такий орієнтовний прогноз надали в Укргідрометцентрі, пише



"30-31 грудня та 1 січня невеликий сніг, мокрий сніг; температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу, на півдні країни та Закарпатті, 31 грудня в Україні від 2° морозу до 3° тепла", - повідомили синоптики.



За орієнтовним прогнозом, 2-3 січня переважно без опадів; температура вночі 7-13° морозу, вдень 4-10° морозу, на півдні країни 1-6° морозу.



Середня місячна температура повітря цього грудня, за даними Укргідрометцентру, передбачалася від 4° морозу до 3° тепла, що близько до норми.



Місячна кількість опадів очікувалася 33-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм, що в межах норми (у північно-східній частині дещо менше за норму).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Початок нового року в Україні супроводжуватиметься невеликим снігом і мокрим снігом та не надто міцними морозами - максимум до 7 градусів морозу вночі.Холодніше стане вже 2-3 січня. Такий орієнтовний прогноз надали в Укргідрометцентрі, пише УНН. "30-31 грудня та 1 січня невеликий сніг, мокрий сніг; температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу, на півдні країни та Закарпатті, 31 грудня в Україні від 2° морозу до 3° тепла", - повідомили синоптики.За орієнтовним прогнозом, 2-3 січня переважно без опадів; температура вночі 7-13° морозу, вдень 4-10° морозу, на півдні країни 1-6° морозу.Середня місячна температура повітря цього грудня, за даними Укргідрометцентру, передбачалася від 4° морозу до 3° тепла, що близько до норми.Місячна кількість опадів очікувалася 33-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм, що в межах норми (у північно-східній частині дещо менше за норму).

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