вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Синоптики озвучили прогноз погоди на Новий рік

Синоптики озвучили прогноз погоди на Новий рік
Початок нового року в Україні супроводжуватиметься невеликим снігом і мокрим снігом та не надто міцними морозами - максимум до 7 градусів морозу вночі.

Холодніше стане вже 2-3 січня. Такий орієнтовний прогноз надали в Укргідрометцентрі, пише УНН.

"30-31 грудня та 1 січня невеликий сніг, мокрий сніг; температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу, на півдні країни та Закарпатті, 31 грудня в Україні від 2° морозу до 3° тепла", - повідомили синоптики.

За орієнтовним прогнозом, 2-3 січня переважно без опадів; температура вночі 7-13° морозу, вдень 4-10° морозу, на півдні країни 1-6° морозу.

Середня місячна температура повітря цього грудня, за даними Укргідрометцентру, передбачалася від 4° морозу до 3° тепла, що близько до норми.

Місячна кількість опадів очікувалася 33-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм, що в межах норми (у північно-східній частині дещо менше за норму).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Новий рік, погода, синоптики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як прикрасили Луцьк до новорічних свят. ВІДЕО
Сьогодні, 08:12
Синоптики озвучили прогноз погоди на Новий рік
Сьогодні, 07:33
Митрополит Михаїл пояснив, чому його нема у Facebook
Сьогодні, 06:12
Голубовська розповіла про нові особливості COVID-19, викликаного штамом Омікрон
Сьогодні, 05:00
Через Волинь вертольотом хотіли перевезти сигарети до Польщі
Сьогодні, 03:55
Схожі новини
Синоптик розповіла, чи буде Новий рік зі снігом Синоптик розповіла, чи буде Новий рік зі снігом
23 грудень, 2020, 12:03
Чи буде сніг на Новий рік: прогнози синоптиків Чи буде сніг на Новий рік: прогнози синоптиків
15 грудень, 2019, 02:12
Якої погоди на Новий рік очікувати на Волині Якої погоди на Новий рік очікувати на Волині
22 грудень, 11:35
Якою буде погода на Волині у неділю, 28 листопада Якою буде погода на Волині у неділю, 28 листопада
27 листопад, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як прикрасили Луцьк до новорічних свят. ВІДЕО
Сьогодні, 08:12
 0
Синоптики озвучили прогноз погоди на Новий рік
Сьогодні, 07:33
 0
Митрополит Михаїл пояснив, чому його нема у Facebook
Сьогодні, 06:12
 0
Голубовська розповіла про нові особливості COVID-19, викликаного штамом Омікрон
Сьогодні, 05:00
 0
Через Волинь вертольотом хотіли перевезти сигарети до Польщі
Сьогодні, 03:55
 0
Медіа
відео
1/8