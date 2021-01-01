Ранок 26 грудня: в Україні за добу виявили 2 810 випадків коронавірусу





Серед інфікованих – 240 дітей та 30 медпрацівників, - йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я України.



Окрім того 28 258 людей вакцинувалися проти COVID-19. Першу дозу отримали 9 190 людей, другу дозу – 18 716 людей, додаткову дозу отримали 104 людини, ревакцинальну дозу – 248 людей.



Також за минулу добу госпіталізували – 1 832 особи, сталося 138 летальних випадків, 4 279 осіб одужали .

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 25 грудня в Україні зафіксували 2 810 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Серед інфікованих – 240 дітей та 30 медпрацівників, - йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я України.Окрім того 28 258 людей вакцинувалися проти COVID-19. Першу дозу отримали 9 190 людей, другу дозу – 18 716 людей, додаткову дозу отримали 104 людини, ревакцинальну дозу – 248 людей.Також за минулу добу госпіталізували – 1 832 особи, сталося 138 летальних випадків, 4 279 осіб одужали .

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