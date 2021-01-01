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26 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

26 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
26 грудня у світі відзначаються День подарунків, Міжнародний день круп'є.

У США - День скиглія, День карамельної тростини, День подяки, Фестиваль "Кванза", в Намібії - День сім'ї, в Болгарії - День батька, в Ірландії - День Кропивника, на Соломонових островах - День Подяки, в Словенії - День незалежності і єдності, в ПАР - День доброї волі, на Багамських островах - Карнавал "Джункано", - про це пише УНІАН.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 26 грудня вшановує пам'ять святих мучеників Євстратія Севастійського, а також Євгена, Авксентія, Ореста і Мардарія. Інші назви свята: "Євстрат - сонечку радий", "Дарій", "Мардарій", "Відьмині посиденьки".

Що сьогодні не можна робити
На "Відьмині посиденьки" не починайте ніяких нових справ. Не проходьте повз людей, які просять милостиню. Допомагайте тим, у кого важке становище.

Прикмети на 26 грудня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

сонячний день - 31 грудня буде таким же;
заметіль - до пізньої весни.

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Теги: традиції, прикмети
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