26 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:01
26 грудня у світі відзначаються День подарунків, Міжнародний день круп'є.
У США - День скиглія, День карамельної тростини, День подяки, Фестиваль "Кванза", в Намібії - День сім'ї, в Болгарії - День батька, в Ірландії - День Кропивника, на Соломонових островах - День Подяки, в Словенії - День незалежності і єдності, в ПАР - День доброї волі, на Багамських островах - Карнавал "Джункано", - про це пише УНІАН.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 26 грудня вшановує пам'ять святих мучеників Євстратія Севастійського, а також Євгена, Авксентія, Ореста і Мардарія. Інші назви свята: "Євстрат - сонечку радий", "Дарій", "Мардарій", "Відьмині посиденьки".
Що сьогодні не можна робити
На "Відьмині посиденьки" не починайте ніяких нових справ. Не проходьте повз людей, які просять милостиню. Допомагайте тим, у кого важке становище.
Прикмети на 26 грудня
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
сонячний день - 31 грудня буде таким же;
заметіль - до пізньої весни.
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У США - День скиглія, День карамельної тростини, День подяки, Фестиваль "Кванза", в Намібії - День сім'ї, в Болгарії - День батька, в Ірландії - День Кропивника, на Соломонових островах - День Подяки, в Словенії - День незалежності і єдності, в ПАР - День доброї волі, на Багамських островах - Карнавал "Джункано", - про це пише УНІАН.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 26 грудня вшановує пам'ять святих мучеників Євстратія Севастійського, а також Євгена, Авксентія, Ореста і Мардарія. Інші назви свята: "Євстрат - сонечку радий", "Дарій", "Мардарій", "Відьмині посиденьки".
Що сьогодні не можна робити
На "Відьмині посиденьки" не починайте ніяких нових справ. Не проходьте повз людей, які просять милостиню. Допомагайте тим, у кого важке становище.
Прикмети на 26 грудня
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
сонячний день - 31 грудня буде таким же;
заметіль - до пізньої весни.
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