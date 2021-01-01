126 хворих та одна смерть: у яких громадах на Волині виявили випадки захворювання на COVID-19





Про це йдеться на сайті Волинського лабораторного центру.



Випадки захворювання минулої доби зафіксували:



Луцький район – 99 хворих:



Луцька ТГ – 81 хворий

Боратинська ТГ – 7 хворих

Берестечківська ТГ – 1 хворий

Мар’янівська ТГ – 2 хворих

Підгайцівська ТГ – 6 хворих

Рожищенська ТГ — 1 хворий

Торчинська ТГ – 1 хворий



Володимир-Волинський район – 11 хворих:



Володимир-Волинська ТГ – 2 хворих

Локачинська ТГ – 4 хворих

Нововолинська ТГ – 3 хворих

Устилузька ТГ – 2 хворих

Камінь-Каширський район – 0 хворих:



Ковельський район – 16 хворих:



Велимчанська ТГ – 2 хворих

Голобська ТГ – 1 хворий

Забродівська ТГ 2 хворих

Люблинецька ТГ – 1 хворий

Ратнівська ТГ – 6 хворих

Самарівська ТГ – 1 хворий

Турійська ТГ – 3 хворих



Госпіталізовано – 22 хворих, 104 – лікується амбулаторно.



Усього станом на 26 грудня в області зареєстрували 103 229 випадків. Одужали – 98 847 осіб (за останню добу – 115).



Летальних випадків – 2158. За останню добу на Волині зафіксували 1 летальний випадок - у Велицькій територіальній громаді Ковельського району.



Методом ПЛР всього обстежено 406135 осіб, за останню добу – 70 осіб.



За добу 25 грудня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 841 щеплення. Першою дозою щеплено 252 особи та другою дозою – 589 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 26 грудня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 126 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це йдеться на сайті Волинського лабораторного центру.Випадки захворювання минулої доби зафіксували:Луцька ТГ – 81 хворийБоратинська ТГ – 7 хворихБерестечківська ТГ – 1 хворийМар’янівська ТГ – 2 хворихПідгайцівська ТГ – 6 хворихРожищенська ТГ — 1 хворийТорчинська ТГ – 1 хворийВолодимир-Волинська ТГ – 2 хворихЛокачинська ТГ – 4 хворихНововолинська ТГ – 3 хворихУстилузька ТГ – 2 хворихКамінь-Каширський район – 0 хворих:Велимчанська ТГ – 2 хворихГолобська ТГ – 1 хворийЗабродівська ТГ 2 хворихЛюблинецька ТГ – 1 хворийРатнівська ТГ – 6 хворихСамарівська ТГ – 1 хворийТурійська ТГ – 3 хворихГоспіталізовано – 22 хворих, 104 – лікується амбулаторно.Усього станом на 26 грудня в області зареєстрували 103 229 випадків. Одужали – 98 847 осіб (за останню добу – 115).Летальних випадків – 2158. За останню добу на Волині зафіксували 1 летальний випадок - у Велицькій територіальній громаді Ковельського району.Методом ПЛР всього обстежено 406135 осіб, за останню добу – 70 осіб.За добу 25 грудня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 841 щеплення. Першою дозою щеплено 252 особи та другою дозою – 589 осіб.

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