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126 хворих та одна смерть: у яких громадах на Волині виявили випадки захворювання на COVID-19

126 хворих та одна смерть: у яких громадах на Волині виявили випадки захворювання на COVID-19
Станом на 26 грудня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 126 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це йдеться на сайті Волинського лабораторного центру.

Випадки захворювання минулої доби зафіксували:

Луцький район – 99 хворих:

Луцька ТГ – 81 хворий
Боратинська ТГ – 7 хворих
Берестечківська ТГ – 1 хворий
Мар’янівська ТГ – 2 хворих
Підгайцівська ТГ – 6 хворих
Рожищенська ТГ — 1 хворий
Торчинська ТГ – 1 хворий

Володимир-Волинський район – 11 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 2 хворих
Локачинська ТГ – 4 хворих
Нововолинська ТГ – 3 хворих
Устилузька ТГ – 2 хворих
Камінь-Каширський район – 0 хворих:

Ковельський район – 16 хворих:

Велимчанська ТГ – 2 хворих
Голобська ТГ – 1 хворий
Забродівська ТГ 2 хворих
Люблинецька ТГ – 1 хворий
Ратнівська ТГ – 6 хворих
Самарівська ТГ – 1 хворий
Турійська ТГ – 3 хворих

Госпіталізовано – 22 хворих, 104 – лікується амбулаторно.

Усього станом на 26 грудня в області зареєстрували 103 229 випадків. Одужали – 98 847 осіб (за останню добу – 115).

Летальних випадків – 2158. За останню добу на Волині зафіксували 1 летальний випадок - у Велицькій територіальній громаді Ковельського району.

Методом ПЛР всього обстежено 406135 осіб, за останню добу – 70 осіб.

За добу 25 грудня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 841 щеплення. Першою дозою щеплено 252 особи та другою дозою – 589 осіб.

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Теги: Волинь, коронавірус, смерть
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